-"KIRKAYAK" CAN KURTARACAK İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - İstanbul'da kaza riski yüksek 77 yol ayrımında ''Kırkayak'' olarak adlandırılan hava yastıklı darbe emici bariyerler kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ''Kırkayak'' olarak tabir edilen ve kavşaklara konulmasına başlanan esnek bariyerlerin, çarpma anında sürücünün hayatını kurtardığı bildirildi. Katılım kavşaklarında kullanılan çelik bariyerlerin kaza anında araçlara büyük hasar verdiği belirtilen açıklamada, ''Özellikle hız limitini aşan sürücülerin yaptığı kazalar, zaman zaman ağır yaralanmalara ve ölümleri neden oluyordu'' ifadesi kullanıldı. Belediyeye bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin, çarpma anında esneyebilen seyyar ayaklar üzerinde duran yeni ''Kırkayak'' bariyerleri kavşaklara yerleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öncelikle E-5 (D-100) karayolu ve bağlantı yollarının trafik kaza riski yüksek olan ayrım noktalarında 'Kırkayak' bariyer uygulamaya başlandı. 3 farklı tip bariyer kavşaklarda kullanılacak. Bariyerde 100 kilometre/saat hızındaki araçları emniyetli bir biçimde durdurabilme özelliğine sahip 'Kırkayak' bariyerler, kaza sonrası tekrar kullanılabiliyor. Avrupa standartları normuna uygun olarak tasarlanan ve İstanbul genelinde kaza riski yüksek 77 yol ayrımında kullanılması planlanan 'Kırkayak' bariyer, Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında 43 noktada uygulanmaya başlandı. Yeni bariyerlerin montaj çalışmaları devam ediyor.''