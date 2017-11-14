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Dünya

"Kırım, Türkiye ile gemi bağlantısında engel görmüyor"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Kasım (DHA) – Kırım Ulaştırma Bakanlığı Türkiye ile gemi bağlantısının başlatılmasında engel görmediğini açıkladı

14 Kasım 2017 18:11

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Kasım (DHA) – Kırım Ulaştırma Bakanlığı Türkiye ile gemi bağlantısının başlatılmasında engel görmediğini açıkladı.
Kırım Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Rıbak yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Kırım arasında gemi bağlantısının başlatılmasında hiçbir engel görmüyoruz” dedi.
Türkiye bayrağı altındaki gemiler, 2016-2017 yıllarında Kırım Ulaştırma Bakanlığı’nın, “Kırım Deniz Limanları”na giriş yapmadılar.
Ayrıca, Rıbak Kırım’da bulunan limanların Türkiye limanlarına giden yabancı gemilere acil durumlarda yardım etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

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