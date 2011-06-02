-"KİMSENİN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ" WASHINGTON (A.A) - 02.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan grup ve bireylerin eylemlerini "sorumsuzca ve provokatif" olarak niteleyerek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için "kurulu ve etkili mekanizmalar" olduğunu söyledi. Toner, günlük basın brifinginde, Gazze'ye yeni yardım filosunun gönderilmesi planlarına dair bir soru üzerine, "İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan grup ve bireylerin, güvenliklerine risk oluşturan sorumsuzca ve provokatif eylemlerde bulunduğunu geçen yıldan bu yana açıkça ifade ettik" diye konuştu. Konuyla ilgili olarak Türk hükümetine de kaygılarını dile getirdiklerini kaydeden Toner, "Bu sivil toplum kuruluşlarının bazılarıyla da görüşerek, gerek kamuoyu önünde gerekse özel olarak, ablukayı delme girişimlerinin doğurduğu risklere dair kaygılarımızı belirttik. Tekrar yinelemek isteriz ki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kurulu ve etkili mekanizmalar vardır ve bu bizim sürekli olarak verdiğimiz bir mesajdı" dedi. Bir soru üzerine, ablukayı delme girişiminde bulunulması halinde, İsrail'in ne gibi bir adım atacağı konusunun İsrail hükümetine sorulması gerektiğini ifade eden Toner, "Tutarlı biçimde şu mesajı verdik, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için kurulu mekanizmalar vardır ve bu filo eylemleri provokatiftir. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz" dedi.