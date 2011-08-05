-"KİMSENİN KANDAN BESLENME HAKKI YOK" MERSİN (A.A) - 04.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Artık Türkiye'de hiç kimsenin kandan, şehit cenazesinden beslenme hakkı yoktur. Hiç kimse bundan çıkar sağlamaya kalkışmasın'' dedi. Çağlayan, AK Parti İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılarak, partililere genel seçimlerde yaptıkları çalışma ve aldıkları başarıdan dolayı teşekkür etti. Önlerinde bir yerel seçim olduğunu anımsatan Çağlayan, bu konuda teşkilatları ve partilileri şimdiden çalışmaya çağırarak, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerini AK Partili yapacaklarını ifade etti. Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: ''Milli birlik ve beraberliğin en fazla olduğu dönemden geçiyoruz. Ben önceki gün milletvekili arkadaşlarımız, il ve ilçe başkanlarımızla Anamur'daki şehidimizin (Van'ın Başkale ilçesinde, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Angay) cenazesine katıldım. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah bir daha kentimiz, ülkemiz bu tür olaylarla karşı karşıya gelmez. Ama bu konuda Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, güçlü ülke olmasından korkanlar, yurt dışında ve Türkiye'deki işbirlikçisi olan alçaklar boş durmayacaklar. Ama bizim de evelallah hep birlikte hükümetimizle, milletimizle, silahlı kuvvetimizle fitil fitil bunların burnundan getirmek boynumuzun borcu olsun. Bu konuda bütün mesele Türkiye'nin güçlü, birlik ve beraberlik içinde olmasından endişe edenlerin kaygısıdır. Oradaki şehitler hepimizin evladı, hepimizin şehidi. Aynı şekilde hissiyata kapılıyor, aynı acıları yaşıyoruz. Şehidimizin babasıyla bir saat önce yine görüştüm. Kendisine tüm şehitlerimizde olduğu gibi hükümet olarak devlet olarak şehitlerimizin ve ailelerimizin sonuna kadar hizmetlerinde olacağımızı söyledim. Ama bunlar başka kesimler tarafından başka şekilde değerlendirilebiliyor. O gün cenazede gördük. Anamur'da coşkulu bir kalabalıkla şehidimizin şerefli şanlı bayrağımıza sarılı tabutu top arabası üzerinde götürülürken, orada siyaset yapmaya çalışanlar vardı. Teşekkür ediyorum şehidimizin kayın biraderine, 'burası siyaset alanı değil el kol işareti yapmayın' diyerek hepsini susturdu ve ağzının payını verdi. Arkadaşlar artık Türkiye'de hiç kimsenin kandan, şehit cenazesinden beslenme hakkı yoktur. Hiç kimse bundan çıkar sağlamaya kalkışmasın. Şehit hepimizin şehidi, hepsi başımızın tacı, hepsi bizim evladımız. Bu vatan için, bu millet için canlarını gözünü kırpmaksızın seve seve veren insanların yakınlarına hizmet etmek de bizim boynuzun borcu.'' -AVRUPA'DAKİ EKONOMİK KRİZ- Avrupa'da yaşanan ekonomik krize de değinen Çağlayan, ''Bakın dünya önemli bir problem içinde. Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi iflaslar yaşanıyor. Avrupa'nın en güçlü ülkelerinde çok ciddi ekonomik krizler var. Milyonlarca insan sokağa dökülmüş vaziyette. Ama ülkemize bakın şükürler olsun AK Parti'nin ve değerli Genel Başkanı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde alınan tedbirlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti taş gibi, kale gibi ayakta evel Allah'' diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasi bakımdan ve ekonomik açıdan güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi sıkıntı yaşanırken, birçok ülkenin iflas etmenin eşiğine geldiği böyle bir ortamda Türkiye ekonomisi AK Parti'nin sağladığı ekonomik istikrar, milletimizin AK Parti'ye verdiği oylarla sağladığı siyasi istikrarla bu küresel kriz, Başbakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'yi teğet bile geçmeyecek. Başbakanımız 2009 krizinde de 'bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek' dediğinde bununla alay edenler olmuştu. Şimdi onların sokağa çıkacak yüzleri yok, eğer yüzleri varsa tabi. Daha çok yapmamız gereken önemli işlerimiz var. Daha çok birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde yapmamız gereken çalışmalar var.'' Mersin'de 2013 Akdeniz Oyunları ve diğer alanlarda yapılacak yatırımlara değinen Çağlayan, böylelikle kentteki en önemli sorunların başında gelen işsizliğe de ciddi anlamda çare bulunacağını sözlerine ekledi. Partililerle sohbet eden Çağlayan, yemeğe katılan vatandaşların da sorunlarını dinledi. Yemeğe, AK Parti Mersin milletvekilleri Çiğdem Münevver Ökten, Nebi Bozkurt, Ahmet Tevfik Uzun ile AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt da katıldı.