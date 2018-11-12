"KİMLİĞİNİ GETİR TAPUNU GÖTÜR" SLOGANIYLA DOLANDIRDILAR

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Alper KORMAZ - İstanbul (DHA)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 41 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı. Radyodan verdikleri ilanla ev sahibi olma hayali kuran kişileri ağlarına düşüren şüphelilerin şu ana kadar yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Ev alma bahanesiyle paralarını dolandırıcılara kaptıran mağdurlar, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler bu sabah operasyon için start verdi. İstanbul başta olmak üzere 8 il de aynı anda yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı.

“KİMLİĞİ\'Nİ GETİR TAPUNU GÖTÜR\"

Mağdurların özellikle dar gelirli aileler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bazı radyolara \"Kimliğini getir tapunu götür\" sloganıyla çok düşük fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı vaat ettikleri belirtildi. Dolandırılan kişilerin çoğunun bu reklamlardan sonra şebekeyle irtibata geçtikleri kaydedildi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Ev sahibi hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin bu kişilerden tahmini olarak 10 milyon TL topladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 29 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında, “Örgüt kurma\", “Yönetme\", “Örgüte üye olma\", “Belgede sahtecilik\" ve nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılacağı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda mağdurlara ait isim listesi, para ve çok sayıda sim kart ele geçirildiği belirtildi.

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-Büyükçekmece tapu müdürlüğü

-İstanbul Emniyet müdürlüğü

