-"Kim ki KCK'nın içinde yer alırsa gerekli müdahalelerin yapılması gerekir" TBMM (A.A) - 13.01.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Kim ki KCK'nın içinde yer alırsa, bu kim olursa olsun gerekli müdahalelerin yapılması gerekir'' dedi. Elitaş, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Elitaş, ''KCK operasyonları'' ile ilgili bir soru üzerine, ''KCK ile ilgili yargı gerekli işlemleri uzun zamandır yapıyor. Çünkü KCK; PKK terör örgütünün şehir yapılanması... Kendi başına yargıyı kurmuş, infaz ediyor. Bu konu ile ilgili paralel bir yapılanmaya Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez. Kim ki KCK'nın içinde yer alırsa, bu kim olursa olsun gerekli müdahalelerin yapılması gerekir'' diye konuştu. Elitaş, ''Lela Zana'nın kapısı kırılarak evinde arama yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Kapısı kırılarak arama yapılıyorsa, bu yanlış bir arama ama benim duyduğuma göre, çilingir vasıtasıyla gidilmiş. BDP Grup Başkanvekili de oradaymış diye bilgi aldım. Kapısı kırıldıysa yanlış bir işlem yapılmış. Anahtar istenerek o şekilde bir arama yapılabilirdi'' karşılığını verdi. -''Anayasa Mahkemesinin yargılaması uygun değil''- ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında Yüce Divan çıkışı oldu. Ama partinizin sözcüsü de 'bu mahkeme doğru mahkemedir' dedi. Cumhurbaşkanı ile aranızda bir görüş ayrılığı mı söz konusu?'' sorusu üzerine Elitaş, şöyle konuştu: ''Anayasanın 145 ve 148. maddeleri açık. Benim görüşümde Anayasa Mahkemesinin eski Genelkurmay Başkanını yargılaması uygun değil. Çünkü 145. maddedeki, Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığımız düzenleme açık ve net ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı belki şahsi düşüncesini ifade etmiştir. Ben de şu anda şahsi fikrimi ifade ediyorum. Benim kanaatime göre yargılama yerini doğru olduğu inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanı da farklı bir şekilde ifade etmiştir. Vatandaşların herhangi birisinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim fikir ifade etmemiz değil önemli olan mahkemelerin ne dediğidir. Sayın Cumhurbaşkanının farklı bir kanaati olması, Cumhurbaşkanı ile AK Parti arasında sanki bir görüş ayrılığı varmış şeklinde sunulmasının doğru olmadığı görüşündeyim.'' Elitaş, ''Görüş ayrılığı yok mu?'' sorusuna ise ''Bu normal. Demokrasilerde normal olan bir şeydir. Yani yargı kendi içinde farklı değerlendirmeler yapıyorsa, biz ondan uzak kişiler Cumhurbaşkanı olsak da, grup başkanvekili olsak da farklı değerlendirmemiz normaldir'' dedi. -''Yasaklama yok''- Milli Eğitim Bakanlığının 19 Mayıs törenleriyle ilgili genelgesinin eleştirilmesine ilişkin soruya karşılık Elitaş, ''Yapılan icraatlar muhakkak ki eleştiri ile karşı karşıya kalacaktır. Bugüne kadar muhalefet hiçbir icraatı alkışlamadı, bu da aynı şekilde değerlendiriyor'' diye konuştu. ''19 Mayıs törenlerinin yasaklanması normal mi?'' Sorusuna Elitaş, ''Yasaklama yok. 19 Mayıs törenlerinin bundan sonraki süreçte diğer vilayetlerde başka mekanlarda yapılacağıyla ilgili bir düzenleme var. 19 Mayıs törenlerinin iptal edildiğini ifade etmek yanlış olur'' dedi. Elitaş, ''Törenlerin sadece okullarda kutlanması öngörülüyor. Neden böyle bir şeye gerek duyuldu?'' sorusuna, ''Onu Milli Eğitim Bakanlığına sormak gerekir, genelgeyi yayınlayan ben değilim'' karşılığını verdi. -''Yargı gerekeni yapacaktır''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''27 Nisan ve 28 Şubat'ın da yargılanması gerektiğine'' ilişkin sözlerinin nasıl değerlendirdiği sorusuna Elitaş, ''Yargı muhakkak ki gerekeni yapacaktır. Biz burada siyasi olarak düşüncelerimizi ifade edebiliriz ama yargıya yol göstermek ya da müdahil olmak anlamında değil. Eğer 28 Şubat postmodern darbeyse, o zamanki kişilerin söylediğiyle ilgili, bu açıkçası bir ihtar olarak kabul edilip, yargı gereğini yapmalı. 27 Nisan'ı yazdığını iddia eden şahıs da 'benim yaptığım bir eylemdir' diye söyledi. O da aynı kanaatte. Herhalde yargı gerekeni yapacaktır'' diye konuştu.