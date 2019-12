-"KILIÇDAROĞLU'NUN OY KULLANAMAMASI KOMPLOYDU" ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamaması ile ilgili olarak, ''O bir komploydu, oy kullanamama değildi. Hiç kimse de sormadı, sayın genel başkan dışında onlarca siyasetçi varken, neden sadece genel başkan seçildi? Genel başkandan korkuyorlar. Ama daha da çok korkacaklar'' dedi. Tekin, CHP'nin 5 seçim aracını, parti genel merkezi önünde düzenlenen tanıtımın ardından, seçim çalışmalarını yapacakları illere uğurladı. Seçim araçlarının, il il, ilçe ilçe, belde belde dolaşarak üye kaydı yapacağının altını çizen Tekin, ''İsteyen herkes, her ilde 'bizim için ne yapmayı düşünüyorsunuz?' sorusunu soracak ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden yanıtlar alabilecek'' dedi. Seçmenlerin kendilerine ait bilgilere de bu seçim araçlarından ulaşabileceklerini belirten Tekin, şöyle konuştu: ''Bu araçlar 5 ile gidecek 10'ar gün kalacak. Büyük illerimizde 20'şer gün olmak üzere tüm Anadolu'yu dolaşacak. Ne var bu araçlarda, 52 milyon seçmen var. 52 milyon seçmen, seçmen olup olmadığını, hanede kendisi dışında başka seçmen olup olmadığını da bu araçlar sayesinde görecek. Araçlar sayesinde nüfus daireleri, seçim kurulları önünde yığılma olmayacak. Bir vesileyle YSK'nın işini kolaylaştırdık. CHP'ye üye olmak isteyen her vatandaşımız araçlar sayesinde rahatlıkla üye olabilecek ve 5 saniyede kimlik kartını alacak. Araçların üzerinde bulunan dokunmatik ekranlarda gidilen ille ilgili o ilin sorununu içeren bir anket çıkacak. Diyelim ki yolsuzluk, işsizlik... O ille ilgili sorun neyse Genel Başkanımız sorunlarla ilgili vatandaşlara seslenecek. En önemlisi CHP'nin 41 projesini Anadolu'da tanıtma imkanımız olacak.'' Araçlarla en az 700 bin üyeye ulaşmak istediklerini bildiren Tekin, 5 yeni aracın yapımının ise sürdüğünü söyledi. İlk araçların Sivas, Malatya, Kocaeli, Konya ve Eskişehir'e gideceğini belirten Tekin, her aracın maliyetinin ise 25 bin TL olduğunu açıkladı. Tekin, bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamamasını hatırlatarak, ''Genel Başkan da oy kullanacak yani?'' demesi üzerine, ''O bir komploydu, oy kullanamama değildi. Hiç kimse de sormadı, sayın Genel Başkan dışında onlarca siyasetçi varken neden sadece genel başkan seçildi? Genel başkandan korkuyorlar. Ama daha da çok korkacaklar'' dedi. Tekin, açıklamalarının ardından tırla yola çıkan seçim araçlarını uğurladı.