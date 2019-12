-"KILIÇDAROĞLU HER YÖNDEN SAĞLIKLI" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan ameliyatın ardından her yönden sağlıklı olarak taburcu edildiğini bildirdi. Küçükbaş, Kılıçdaroğlu'na taburcu edilmesi sırasında aracına kadar eşlik etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Küçükbaş, Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç aydır devam eden kasık fıtığı rahatsızlığının olduğunu dile getiren Küçükbaş, ''Sabah yapılan ameliyatın ardından kendileri her yönden sağlıklı olarak taburcu edildi'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun, ameliyat nedeniyle hafta başına kadar istirahat etmesi gerektiğini ifade eden Küçükbaş, Kılıçdaroğlu'nun, hafta başından itibaren normal hayatına dönebileceğini söyledi. Küçükbaş, bir gazetecinin, ''Kılıçdaroğlu'nun hastalığının süresine'' ilişkin sorusu üzerine, rahatsızlığın bir kaç aydır sürdüğünü, daha ileri safhaya gitmeden Kılıçdaroğlu'nun tam zamanında ameliyat olduğunu kaydetti. Başhekim Küçükbaş, başka bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Bursa'da bazı ziyaretlerde bulunmasının planlandığını anımsatarak, yönelttiği ''Herhangi bir seyahat engeli var mı'' sorusuna doktorların Kılıçdaroğlu'ndan hafta başına kadar istirahat etmesini istediklerini belirterek, ''Kendi takdirlerine kalmıştır'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun rahatlıkla yürüdüğünü dile getiren Küçükbaş, ''ameliyat konusunda geç kalınıp kalınmadığı'' yönündeki bir soru üzerine, ameliyatın tam zamanında yapıldığını açıkladı. Küçükbaş, başka bir soru üzerine de ameliyatın ardından özel bir takibe gerek olmadığını kaydetti.