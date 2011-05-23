-"KILIÇDAROĞLU FIKRA GİBİ" BURSA (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, ''Yeni CHP, yeni genel başkan, şaka gibi fıkra bir adam'' dedi. Erdoğan, Kent Meydanı'nda düzenlenen partisinin Bursa Mitingi'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün Çorum'da ''Çorumspor'u küme düşürenler bu memleketi iyi yönetebilirler mi?'' dediğini anımsattı. Bunun, nasıl bir devlet anlayışı olduğunu soran Erdoğan, ''Yani Çorumspor'un küme düşüp düşmemesiyle ben mi uğraşacağım? Şimdi benim doğup büyüdüğüm yer Kasımpaşa. Kasımpaşa şimdi düştü. Ne olacak? Ya şu yakıştırmaya bak. Şimdi o zaman şöyle bir şey desem yakışır mı? Ey Kılıçdaroğlu, sen Tunceli'yi Süper Lig'e çıkaramayacağına göre senden bir şey olmaz. Öyle bir şey denilebilir mi ya? Bu yakışık alır mı?'' diye konuştu. Erdoğan, Süper Lig'de 18 tane kulübün bulunduğunu, bunlardan 3 tanesinin şöyle ya da böyle düşeceğini yerine 3 takımın çıkacağını ifade ederek, burada mantık dezenformasyonu, sıkıntı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''İşte diyorum ya kılavuz meselesi. Kılavuzu karga olanın... Mesele bu. Şimdi CHP Genel Başkanının bu sözü siyaset tarihinin altın sayfalarına yaldızlı harflerle yazılmalı. Yetmez, bu tarihi nitelikteki söz genel merkez binalarının kapısına da kazınmalıdır diyorum. Yeni CHP yeni genel başkan, şaka gibi, fıkra bir adam. Buradan CHP Genel Başkanına çok samimi bir çağrıda bulunuyorum; çok samimi bir ricamı iletmek istiyorum. Eğer kendisi duymazsa yanındakiler, onlar olmazsa medyanın aracılığıyla bu ricam kendisine özellikle ulaştırılmalı. Hayatını kaybeden bir bebek. Aylardır istismarını yapıyor,istismar siyaseti yapıyor. Bebeğin annesi çıktı, adeta yalvararak 'Bebeğimi bari mezarda rahat bıraksınlar' diyor. 'Anneyim, acım katlanıyor' diyor. CHP Genel Başkanı bu acılı annenin feryadına rağmen hala bebeği miting meydanlarında istismar etmeye devam ediyor. Eğer yüreğinde zerre kadar acıma duygusu varsa, zerre kadar vicdanın varsa artık bu istismara son ver. Bu çocuğun ölümünü AK Parti iktidarından sorumlu tutmak suretiyle düşünüyorsan ben sana şunu söylüyorum; eğer sen, CHP belediyesinin olduğu bir yerde yaşayan bu yavru ebediyete intikal etti. Sormazlar mı adama ya, 'senin belediyen ne iş yapıyor?' Ya bu tür şeyler Allah göstermesin olabilir, olur. Biz bu ülkede 74 milyon içindeki yavrucukların hepsine ulaşamayabiliriz. Ama sen böyle bir şey biliyorsan sen niçin müdahale etmedin? Veya senin belediyen neden müdahale etmedi? Böyle bir şeyle ilgili varsa bir haber bunu bizim ilgili kurumlarımıza niçin bildirmediler? Yaptığı nedir? Dikkat edin ölümler üzerinden rant. Ey Kılıçdaroğlu, biz sizi biliriz. Siz hastanelerde ölüleri bile rehine tutanlardasınız. Siz o zihniyettesiniz.'' -''EY KILIÇDAROĞLU, KELİN İLACI OLSA KENDİNE SÜRERDİ''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde, hastanelerde çekilen çileyi iyi bildiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Kuyruklarda beklediğimizi iyi biliriz. Muayenehaneye giderdik, parayı basardık. Bitmedi, reçete giderdik eczaneye ilacın bir tanesi var iki tanesi var, diğerleri yok. Git eczaneden al. Bunları bize kim yaşattı? Kılıçdaroğlu. Şimdi benim vatandaşım istediği doktora, istediği hastaneye gidiyor mu? İstediği eczaneden ilacını alıyor mu? Ey Kılıçdaroğlu, kelin ilacı olsa kendine sürerdi. Sen bu işi başaramadın zaten.'' Erdoğan, Bursa'nın çehresini köklü bir şekilde değiştirdiklerini, değiştirmeye de devam edeceklerine de değinerek, bugün mitingin ardından 36'sı kamu olmak üzere 37 tesis ve yatırımı hizmete açacaklarını, bunun toplamdaki değerinin de 360 trilyon lira (360 milyon lira) olduğunu kaydetti. -BAŞBAKAN OLDUKTAN SONRA 22. BURSA ZİYARETİ- Başbakan olarak Bursa'ya 22. ziyareti olduğunu belirten Erdoğan, bunun da kendisinin Bursa ile ne kadar içli dışlı olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, her kesime hizmet etme gayreti içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Emekli vatandaşlarımız hiçbir zaman ihmal edilmedi. Bundan sonra da edilmeyecek. Emekli vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; emekli vatandaşlarımızın alın terinin, Türkiye'yi büyütmek için ortaya koydukları gayretin karşılığı olarak her şeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Toplumun tüm kesimlerinin olduğu kadar emekliler için de çok önemli düzenlemeler, önemli reformlar gerçekleştirdik. Emekli maaşlarında tüm imkanlarımızı zorlayarak ciddi artışlar sağladık. En düşük devlet memuru biz göreve geldiğimizde 377 lira. Şimdi ne alıyor biliyor musunuz? O zaman kim vardı iktidarda? MHP. Şimdi ne alıyor? 936 lira. Bakın 337, 936. Artış yüzde 149. En düşük SSK işçi emekli maaşı bugüne kadar yüzde 204 oranında artırdık. Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 326 artış yaptık. Bağ-Kur tarım emeklilerinin aylığına ise toplamda yüzde 619 artış yaptık. Emeklilerimiz aylıklarını alırken çektikleri banka kuyruğu çilesine de biz son verdik. Talepte bulanan emeklilerimize aylıklarının evlerinde alabilme kolaylığını getirdik.''