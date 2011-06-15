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Politika

"KILIÇDAROĞLU BİZE OY VERMİŞTİR" ÇEŞME (A.A)

15 Haziran 2011 21:06

-"KILIÇDAROĞLU BİZE OY VERMİŞTİR" ÇEŞME (A.A) - 15.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Seçimde her iki kişiden biri AK Parti'ye oy verdi. Merak ediyorum; acaba bize Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Devlet Bahçeli mi oy verdi? Bence Kılıçdaroğlu, oyunu bize atmıştır'' dedi. Bakan Günay, Çeşme'de vatandaşlarla yaptığı sohbet toplantısında, Türkiye'de ilk kez bir iktidarın oylarını artırarak üç dönemdir iktidara geldiğini, bunun Avrupa'da da örneğinin olmadığını söyledi. AK Parti olarak, milleti germeye, kavga etmeye çalışmadıklarını, bazı siyasi partilerin kendilerini kavga ortamına çekmek istemesine karşın kendi işlerini yaptıklarını anlatan Günay, ''Biz vatandaşın aşıyla, geliriyle uğraşıyoruz. Okul, sağlık, altyapı, liman, ticaret ve bilim gibi konularla uğraşıyoruz. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi kavga ortamı içine sokmak isteyenler beklenen yanıtı alamayınca kendi aralarında kavga etmeye başladılar'' dedi. AK Parti'nin yüzde 50 oy almasına dikkati çeken Günay, ''Genel seçimlerde her iki kişiden biri AK Parti'ye oy verdi. Merak ediyorum; acaba bize Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Devlet Bahçeli mi oy verdi? Bence Kılıçdaroğlu, oyunu bize atmıştır'' diye konuştu. İzmir'in turist sayısında Antalya'dan çok geride kaldığına işaret eden Günay, Antalya'ya 8,5 milyon turist gelirken; İzmir'e 1,5 milyon civarında kişinin geldiğini belirtti. Çeşme Meydanı'nda bulunan plastik ağaçları eleştiren Günay, şöyle konuştu: ''Burası bir garnizon mu? Hani garnizonlara yaparlar, yapay ağaçlar, yapma çiçekler filan dikerler. Çeşme Türkiye'nin en bereketli, en yeşil bölgelerinden bir tanesi. Zakkum çiçekleri, manolyalar varken bu ne kadar eskimiş bir akıldır ki, Çeşme Meydanı'nda plastik ağaçlar var. Burasının ne olduğunun farkında mı arkadaşlar? Çeşme halkı gelecek dönem mutlaka gerekeni yapacaktır.'' Gazetecilerin, Kültür ve Turizm Bakanı olarak Antalya'da milletvekili seçilen Menderes Türel'in isminin geçtiği yönündeki soruya Günay, son kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini, bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olmayacağını ifade etti.

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