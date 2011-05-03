-"KILIÇDAROĞLU BİR KASET GENEL BAŞKANDIR" İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biliyorsunuz aslında Sayın Kılıçdaroğlu, gerçek manada genel başkan değildir. Kılıçdaroğlu, bir kaset genel başkandır'' dedi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 12 Eylül'de Anayasa'nın değiştirilmesi yönünde bir adım atıldığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, tarihinde önemli bir Anayasa değişikliğini halkının önüne getirdi. Halkımız bize yüzde 58'le (Evet) dedi. Burada gerçekten çok büyük payınız oldu, çok emek verdiniz. O dönemde (Partimiz devamlı kapatılıyor) diye feryat edenlere, 'Gelin bunu engelleyelim' dedik. Kimdi onlar? BDP... (Sürekli kapanıyor, süreli kapanıyor). 'Gel kardeşim engelleyelim' bunu dedik, Meclise gelmediler, oy vermediler ve ne yazık ki bizim içimizden de bazı arkadaşlar, şimdi onlar MHP'de onlar da bu oyuna geldiler. Kampanyayı da zaten beraber yürüttüler CHP, MHP, BDP. Ama milletim onlara sandıkta gerekli dersi verdi. Yüzde 58 ile (Evet) dedi bu pakete. Şimdi milletim diyor ki; (Bu yeterli değil, Anayasa'nın tamamını değiştirelim).'' Şimdi sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, aydınların hazırlıklar yaptığını, ama hepsinden öte, halkın hazırlık yaptığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Yeni Anayasa, halkın tam manasıyla anlayacağı dille yazılacak, daha küçük, teferruata boğulmayan, tecrübeyle, bugüne kadar olan tüm deneyimleri kapsayan bir Anayasa olacak. Bununla beraber arzu edilen tablonun parlamentoda oluşması halinde, parlamentoda, eğer halka gidebilme imkanı olursa halka gitmek suretiyle inşallah bu adımı atacağız.'' -''BU HAREKETTE ÇETELER YOK''- Esenyurt'un vereceği oyların çok önemli olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben Türkiye'yi dolaşıyorum, sizleri, ilçeleri dolaşıyorum. Tüm arkadaşlarım ilçe ilçe, köy köy dolaşıyor. Sizler de aynı şekilde dolaşıyorsunuz, sizlere inanıyorum. Çünkü bu hareket sadece Tayyip Erdoğan'ın hareketi değil. Biz yola çıkarken, milletle yola çıktık. Rotayı siz çizdiniz. Sizin çizdiğiniz rota istikametinde yürüyoruz. Bundan sonra da milletin rotası istikametinde Türkiye büyümeye devam edecek. Bu harekette çeteler yok, mafya yok, karanlık güçler yok. Bu hareket, çetelerin, mafyanın, karanlık güçlerin karşısında. İşte gerçekler ortada. Yola çıkarken, 'İleri demokrasi' dedik, 'Temel hak ve özgürlükler' dedik ve şu ana kadar bunun mücadelesini verdik.'' -SKANDAL KASETLE GENEL BAŞKANLIĞA GELDİ- Erdoğan, her doğanın 18 yaşına genel sağlık sigortası ile doğduğunu anımsatarak, herkesin geçmişe bir zaman yolculuğu yapmalarını istedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben sigortalıydım, Bay Kemal de SSK Genel Müdürü. Ah ahh sabahın erken saatinde hastaneye giderdik, elimize bir numara verirlerdi, o numara ile beklerdik. Sıra gelirse, doktor beyin yanına gidersen doktor bey de muayenehaneyi adres gösterir. Orada ne var? Money... Napolyon.. Parayı verdin verdin, vermedin hak getire. Ver bir aspirin gönder. Gidersin hastanenin eczanesine, ilacın yarısı var yarısı yok. Diğerleri yok. Dedik ki sayın Kılıçdaroğlu'nun azabına, gazabına bu milleti daha fazla mahkum etmeyelim. Geldik dedik ki 'Biz hastaneleri birleştireceğiz.' CHP ne dedi? 'Yapamazsınız'' Kılıçdaroğlu da 'Yapamazsınız' diyenlerden. 'Olmaz SSK işçilerindir' diyorlar. Tamamen popülist siyaset yaptıkları için.. Biz de 'Olur olur bal gibi olur' dedik. Oldu.'' Artık herkesin özel hastaneler dahil, istediği hastaneye gidebildiğini, istediği eczaneden ilaçları alabildiğini vurgulayan Erdoğan, ''Bakın, nereden nereye?. Bakın bu modern Türkiye'nin yüzü. Buna bizimle ulaştı Türkiye, Kılıçdaroğlu ile değil. O 'Hayır' dedi, biz 'Evet' dedik'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu göreve gelinceye kadar iyi durumda bulunan SSK'nın ''bu tarihten sonra batmaya başladığını'' söyledi. Erdoğan, ''9 yıl genel müdürlük görevinde kalan Kılıçdaroğlu'nun, SSK batma noktasına gelince, işi götüremediğini görüp siyasete girmek kararı aldığını'' belirtti. Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmek için müracaat ettiği Ecevit'in, çok başarısız bürokrat olduğu için veto ettiğini, aday yapmadığını söyleyen Erdoğan, ''Ama Sayın Baykal bu oyuna geldi. Baykal bu oyuna öyle bir geldi ki. Biliyorsunuz aslında Sayın Kılıçdaroğlu, gerçek manada genel başkan değildir. Kılıçdaroğlu, bir kaset genel başkandır. Skandal kasetle genel başkanlığa geldi'' dedi. CHP'nin Muğla milletvekili adayı, eski DGM savcısının 2003'de hazırladığı iddianamesinde, Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlük koltuğuna oturduğu SSK'da '''yolsuzlukların diz boyu olduğunu'' belirterek, ''sosyal güvenlik kurumlarının, devletin sırtında bir yük olduğunu, iyi yönetilmediğini, bu kurumlarda diz boyu ve yolsuzlukla anılır olduğunu'' yazdığını kaydeden Erdoğan, ''CHP'nin Muğla milletvekili adayı eski emekli DGM savcısı iddianamesinde bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Buyurun Kılıçdaroğlu, hadi git anlat. Konuş bakalım ne diyecek sana, yoksa emekli savcı iddianamesini geri mi alacak?'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Ecevit'le ilgili Kılıçdaroğlu'nun kendilerine laf attığını dile getirerek, ''Git onu Ankara adayın Sinan Aygün'e anlat. 'Bu ülkeyi yönetemiyor, artık melekelerini kaybetti, idareden acizdir' diye suç duyurusunda bulunan Aygün ile konuş. Onu nasıl aday yaptın? Bunlar böyle Şu anda CHP Genel Merkezi ile adeta Silivri arasına bir tünel kazılıyor. Bunların marifeti bu. Biz Kanal İstanbul'u hazırlıyoruz, onlar da bu tür tünelleri hazırlıyorlar. Aradaki fark bu'' dedi.