"Kibarlık Budalası" Ödemiş'te sahnelendi

İzmir'in Ödemiş İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dormen Tiyatrosu, Fransız yazar Moliere'in "Kibarlık Budalası" adlı eserini sahneledi.



Haldun Dormen, Tarık Papuççuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çakar, Abdül Süsler, Elif Çakman, Dilek Aba, Oral Özer, Erez Ergin Köse ve Atılgan Gümüş'ün oynadıkları güldürü, ilçenin Salı Pazarı basketbol sahasına kurulan platformda sergilendi. Oyunu yaklaşık iki bin Ödemişli izledi.



Ödemişliler, Bengü ve Fehat Göçer konserlerinin ardından ünlü tiyatro oyuncusu Haldun Dormen'i de izleme fırsatı buldular. Belediye Başkanı A. Mahmut Badem, her yıl coşku ile kutlanan kurtuluş bayramının bu yıl da aynı duygularla yaşandığını belirtti.



Ödemiş Kaymakamı Abdurrahman Koçoğlu, Belediye Başkanı A. Mahmut Badem, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çil'in de izlediği oyunun sonunda belediye başkanı, oyunculara çiçek verdi.



Kurtuluş Bayramı çerçevesinde, 30 Ağustos günü, Hükümet Meydanı'nda yapılacak kutlamaların ardından Belediye Kültürevi'nde iki resim sergisi açılacak.



Ramazan Bayramı nedeniyle öne alınan eğlence ağırlıklı etkinlikler, 3 Eylül günü yapılacak Kurtuluş Bayramı kutlama programı ile son bulacak.



Aynı günün akşamında 24'üncü Milli Fuar'ın açılışı yapılacak. Şehit Özpolat Caddesi'nde açılacak fuar, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.