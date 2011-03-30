-"KHK ÇIKARMA YETKİSİ ANAYASAL BİR HAKTIR" TBMM (A.A) - 29.03.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, TBMM'nin, hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermesinin ''tamamen Anayasal bir hak'' olduğunu söyledi. Bazı Kanunlarda değişiklik öngören ''mini torba'' teklifinin görüşülmesi sırasında verilen değişiklik önergesi üzerinde söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarıyı eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, sataşma nedeniyle söz alarak, Kamer Genç tarafından AK Parti Grubunun pek çok kez isnat ve iftiraya maruz kaldığını söyledi. TBMM'nin Anayasa'ya göre çalışmak durumunda olduğunu belirten Kılıç, önümüzdeki günlerde, hükümete KHK çıkarma yetkisi verecek olan tasarının görüşmelerinin TBMM'de kuvvetle muhtemel gerçekleştirileceğini ifade etti. Anayasa'nın 87. maddesinin TBMM'nin Bakanlar Kurulu'na belli konularda KHK çıkarma yetkisi verdiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu: ''Hiçbir kurum, kaynağı Anayasa'da açıkça belirtilmeyen bir devlet yetkisini asla kullanamaz. Dolayısıyla kaynağı Anayasa'da açıkça belirtilen bir maddeye dayalı olarak TBMM'nin hükümete KHK çıkarma yetkisi vermesi tamamen Anayasal bir haktır. Bunun üzerinden bir polemik yaratma çabasına girişmek, bunun üzerinden Anayasa'ya aykırı bir işlem yapılıyormuş gibi birtakım iddiaları gündeme getirmek kesinlikle gereksizdir ve hukuka, Anayasa'ya uygun davranışlar değildir.'' CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Anayasa'nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, memurları ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin ''kanunla'' düzenleneceğinin ifade edildiğini belirterek, ''Daha Perşembe günü komisyona gelecek olan yetki kanununun tartışmalarına şimdiden başladık. Anayasa'da KHK demiyor. Böyle bir yetki vermiyor. Bu tasarının Anayasa'nın 128. maddesine aykırı olduğunu şimdiden burada tespit ve tescil ediyorum'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da aynı konuyla ilgili olarak, ''Sataşmadan dolayı söz alıp ondan sonra bu milletin egemenliğini ve iradesini gasp etmeye ve kullanmaya yönelik bir yetki kanununu savunanlara, bunun aynen geri gönderilmesi gerekir'' diye konuştu. 'Şimdi gelip parmaklarını Başbakanlığa devretmek bu millete yakışmaz'' diyen Vural, hükümetin bu yetkilerle kamu görevini seçimlerde bir sopa olarak kullanmak istediğini öne sürdü. Vural, ''Bu teklif bu Mecliste görüşülmemelidir'' dedi.