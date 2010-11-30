-"KESTİRME" DİYE ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR GÜMÜŞHANE (A.A) - 30.11.2010 - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Araköy köyü arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi dolaşmak istemeyen bazı sürücüler, ''kestirme'' diye adeta ölüme meydan okurcasına tonlarca ağırlıktaki araçlarıyla Kürtün Baraj Gölü üzerinde yeni yapılan asma köprüden geçiyor. Sürücüler, teknik heyetin olumlu rapor vermesi halinde hafif tonajlı araç trafiğine de açılacağı belirtilen köprünün tamamlanmasını beklemeyerek, hem kendilerini hem de köprünün geleceğini tehlikeye atıyor. Kürtün Baraj Gölü'nün su tutmaya başladığı 2003 yılından itibaren ilçe merkezi ile Araköy arasında ulaşımı sağlanyan 11 kilometrelik kara yolu üzerindeki biri betonarme, diğeri kemer iki köprü su altında kaldı. Bu tarihten itibaren ulaşım, baraj gölü etrafından dolaşan ve Karaçukur köyünden geçen 21 kilometrelik servis yolundan sağlanmaya başlandı. İşleri nedeniyle sık sık ilçe merkezi ve Özkürtün beldesine gitmek zorunda kalan köy halkı, stabilize yolda 7 yıldır yaşadıkları çileyi biraz olsun hafifletebilmek amacıyla baraj gölü üzerine asma köprü yapılmasını talep etti. Köy muhtarı Abdullah Işık'ın önderliğindeki köylülerin talebi ilgili makamlar tarafından kabul görürken, söz konusu mevkiye devlet-vatandaş işbirliği ile asma köprü yapılmasına karar verildi. 300 bin liraya mal olması planlanan köprü için 240 bin lira köylüler tarafından toplandı, geri kalan para ve malzemeler ise devlet tarafından karşılandı. Kürtün Baraj Gölü'nün Yassıkaya mevkisine kurulan 165 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki asma köprü kısa süre önce kısmen tamamlanarak yaya trafiğine açıldı. Bunu fırsat bilen bazı sürücüler ise 7 yıldır yaşadıkları yol çilesinin de etkisiyle ''kestirme'' diye araçlarıyla asma köprüden geçmeye başladı. Köprüyü kullanan araçlar arasında 2 tonun üzerinde ağırlığa sahip minibüsler bile var. 10 kilometre daha fazla yol yapmak istemeyen böylece hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmeyi düşünen sürücüler, tonlarca ağırlıktaki araçlarıyla ayakları ve bağlantı demirleri henüz takılmamış asma köprüden geçerek adeta ölüme meydan okuyor. -RAPOR OLUMLU OLURSA- Araköy Köyü Muhtarı Abdullah Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprünün ulaşıma açılmasıyla yol çilelerinin biraz olsun hafiflediğini söyledi. Köprünün hafif tonajlı araçların da kullanabileceği şekilde inşa edildiğini ancak bunun için bazı eksikliklerin giderilerek, ilgili kurulun onay vermesi gerektiğini ifade eden Işık, şöyle devam etti: ''Köprüye, küçük tonajlı araçların da geçebilmesi için 64 adet askı demiri takılması ve ayaklar yapılması gerekiyor. Askı demirlerinin 32 tanesini köylülerimizin imkanlarıyla maddi gücümüzü de zorlayarak aldık. Ancak başka paramız kalmadı. Demirler tamamlandıktan sonra tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki köprüler gibi köprünün her iki yanına ayaklar inşa edilecek ve köprü, bağlantı demirleriyle ayaklar arasına gerilecek halatlara bağlanacak. Bunlar tamamlandıktan sonra, teknik heyetin yapacağı incelemede olumlu rapor vermesi halinde köprü, hafif tonajlı araç trafiğine de açılacak. Böylece 7 yıldır çektiğimiz yol çilesi biraz olsun hafiflemiş olacak.'' Işık, köprü sayesinde köy ile Özkürtün beldesi arasındaki mesafenin de 1200 metreye düştüğünü kaydetti.