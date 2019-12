-"KESEYLE ALTIN DAĞITIYORMUŞUZ" İZMİR (A.A) - 09.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''vatandaşa siyah keselerin içinde altın dağıttığı'' yönündeki iddiaya ilişkin, ''Keseyle altın dağıtıyormuşuz, Allah akıl fikir versin'' dedi. Günay, İzmir Manifaturacılar Tekstilciler ve Tuhafiyeciler Sitesi (MTK) esnafıyla site yönetim binasında biraraya geldi. Toplantı öncesi bir gazetecinin, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, basın toplantısında, üzerinde Ertuğrul Günay yazılı siyah keseleri göstererek ''bu keselerle altın dağıtıldığı'' yönündeki iddiasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Günay, keselerin içinde ''USB flash bellek'' bulunduğunu ifade etti. Ertuğrul Günay, şöyle konuştu: ''Arkadaşların güneş kafalarına geçmiş saçmalıyorlar. Bu iddiaları aptalca buluyorum. Keseyle altın dağıtıyormuşuz, Allah akıl fikir versin. Biz iyi gidiyoruz onlarda ise sıkıntı var. Geçen gün CHP İl Başkanı da Urla'da çok ağır şeyler söylemiş. Oktay Vural böyle ileri geri şeyler söylüyor. Aziz (Kocaoğlu) Bey, Başbakana ağır cevaplar vermeye kalkıyor. Bütün bunlar kayba doğru giden bir sürecin hırçınlıkları. Biz İzmir'de sakin biçimde işimizi yapıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Her ambalajı, keseyi aşırı değerli, yükte hafif, pahada ağır sanıyorlar. Bizimkiler gönül alma, gençleri teknolojiye yöneltmek amacıyla flash bellek, orta kuşağa kalem, saat gibi hatıralar veriyoruz. Geçen gün Meclisteki bir memurun bizim bakanlıkta sıra memurluğuna geçmesini söylemişler. Niye geçmesin. Bunu bile İzmir'de söylediklerine göre demek ki arkadaşlar uğraşıyorlar. Ama bence çalışsınlar biraz daha çalışsınlar. Barajı ya geçecekler ya geçemeyecekler. CHP'nin de çalışması lazım, onlar da genel başkanı yakalayacak veya yakalayamayacak, onun için çalışıyorlar. İzmir'de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, onlar için laf, bizler için proje ve hizmet.'' -''DAVA AÇMA ALIŞKANLIĞI''- Günay, MTK'daki toplantıda yaptığı konuşmada da AK Parti'nin siyasette sataşma, karalama anlayışını değiştirmek için çalıştığını, siyasetçinin birbirini karaladığı bir ortamda siyaset ve demokrasi düşmanlarına gün doğduğunu söyledi. İzmir'in Türkiye'nin kalkınma hızında ağır kaldığını anlatan Günay, kentte yatırım yapmaya yeterince istek olmadığını, ancak yatırımların engellenmesi konusunda büyük bir istek bulunduğunu savundu. Kentte dava açma, itiraz etme, yürütmeyi durdurma gibi alışkanlıkların yatırımcının önünde ciddi bir engel olduğunu söyleyen Günay, ''İzmir'de yapılacak işleri acil bir ajandayla önümüze koyduk. İzmir bizim her an gelip gideceğimiz, meseleleri içinden takip edeceğimiz bir yer olacak. Meselelerin bize söylenmesini beklemeyeceğimiz, bizzat çözümü konusunda içinde olacağımız bir vatan parçası haline gelecek'' dedi. Günay, İzmir'in ayağa kalkmasının Türkiye'nin hızına hız katacağını, yerel yönetimlerin de bu konuda işbirliği yapması halinde çok mutlu olacaklarını dile getirdi. Halkın seçtiği herkese saygı duyduklarını, yerel yönetimlerin de tüm milletin ortak iradesiyle seçilmiş hükümete sevgi ve saygı duyması gerektiğini belirten Günay, AK Parti olarak, siyasi ayrımcılık yapmadıklarını bildirdi. Günay, tüm kentlere eşit katkı gönderdiklerini, ancak büyük projeler konusunda İzmir'in daha istekli ve gayretli olması gerektiğini kaydetti. EXPO ile İzmir'in önüne bir hedef koyduklarını anlatan Günay, şunları ifade etti: ''İstanbul'un çılgın projesi kanal projesi, bence İzmir'in çılgın projesi de EXPO'dur. 9 yıl sonra İzmir'i dünyanın en büyük sergisinin merkezi haline getirmek ve hükümetin tüm gücüyle bunun arkasında durduğunu söylemesi. İstanbul kanalı İstanbul'un, bu Türkiye'nin çılgın projesi. Şangay EXPO'sundaki Türkiye standına 6 ayda 7 milyon ziyaretçi geldi. İstanbul'a zaten 7 milyon ziyaretçi geliyor.'' -ÇEŞME'DEKİ KÜR MERKEZİ- Bakan Günay, Çeşme'de termal kaynakların sağlık turizminde değerlendirilebilmesi amacıyla kurulan TETUSA şirketinin kür merkezi yapma projesinin önündeki engelin de kaldırıldığını söyledi. Geçmişte Sağlık Bakanlığının kür merkezi yapılacak alanın sağlık yatırımları için ayrıldığını belirterek itiraz ettiğini hatırlatan Günay, şöyle konuştu: ''Ben de, 'Biz de zaten sağlık konusunda yatırım yapmak istiyoruz, bu proje sağlık hizmetlerine dönük' diye uyardım. Sağlık Bakanımızdan rica ettim. Sağlık Bakanı birimlerini uyardı, olumlu bir yazı yazıldı, bakanlığımızdan görüş soruldu. Sanıyorum haziran sonuna konuyu çözümlemiş olacağız. Yatırımcının önüne Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu pürüze ortak bir anlayışla çözüm bulmuş olacağız.''