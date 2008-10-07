"Kendi kendini silen kağıt"

Xerox'un yakın geçmişte duyurusunu yaptığı silinebilir kağıt buluşu, ABD'de düzenlenen WIRED NextFest'te kamuoyuna tanıtıldı.



Xerox'tan yapılan açıklamaya göre, duyurulduğu ilk günden itibaren ilgi uyandıran ve TIME dergisi tarafından 2007 yılının en iyi buluşları arasında gösterilen silinebilir kağıt buluşunun, şirketin Kanada'daki AR-GE Merkezi ve Palo Alto'daki PARC AR-GE Merkezinin ortak çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gelecekteki kağıt tüketim anlayışını değiştirebileceği gözüyle bakılan bu teknoloji, geçici olarak var olacak görüntüler yaratmanın yöntemlerini ararken bulundu.



Çalışmalar ilerlerken (tamam şimdi bulduk) denilen nokta, belli miktar dalga boylarında ışık alan parçaların renk değiştirdikleri ve belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kayboldukları an oldu. İnsanoğlu bu noktadan hareket ederek, şu an için kendisini 16-24 saat arasında silen, defalarca tekrar kullanılabilen silinebilir kağıt buluşu ile tanışmış oldu."



Xerox'un yaptırdığı araştırmalara göre, ofis çalışanlarının bir iş günü içinde basmış oldukları kağıt dokümanlarının yüzde 45'i çöpe atılıyor.



Xerox'un iş analistleri, insanların bilgi üretimi ve paylaşımı için bilgisayarları kullanmasına rağmen, bir bilginin okunması ve incelenmesi işini kağıt üzerinde yapmayı tercih ettiklerini, bilgileri kağıt üzerinde okumanın insanlara rahatlık verdiğini, bunun kağıt tüketimini azaltmada önemli bir engel teşkil ettiğini öne sürüyor.



Silinebilir kağıt buluşunun daha az kağıt tüketilmesine yardımcı olması planlanıyor.