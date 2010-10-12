-"KENAN EVREN BULVARI"NIN ADI DEĞİŞTİRİLDİ GAZİANTEP (A.A) - 12.10.2010 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde AK Partili ve CHP'li üyelerin verdiği önergeler doğrultusunda, ''Kenan Evren Bulvarı'', ''Demokrasi Bulvarı'' olarak değiştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey başkanlığında yapılan ekim ayı toplantısında, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri, Ünaldı Mahallesi'ndeki ''Kenan Evren Bulvarı''nın ''Demokrasi Bulvarı'' olarak değiştirilmesi için ayrı ayrı önerge verdi. Asım Güzelbey, önergelerin tek madde olarak birleştirilerek, karar olarak gündeme alınması için oylama yaptı. Güzelbey, oylamaya geçilmeden önce yaptığı konuşmada, isim değiştirme konusunda hassas davrandıklarını, kendilerinden önceki belediye başkanının adını taşıyan hiçbir yerin ismini değiştirmedikleri gibi kendi adlarını de hiçbir yere vermediklerini belirtti. Özel isimlerin değiştirilmesine karşı olduklarını, daha önce verilmiş özel adlara bugüne kadar karışmadıklarını ifade eden Güzelbey, şunları kaydetti: ''Göreve geldiğimiz günden bu yana kimsenin ismini silmedik. Çünkü o günün şartlarında verilmiş isimleri silmek bize yakışmaz. Ancak yargı kararı veya kamu vicdanı söz konusuysa o başka. 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren'in ismi Gaziantep'te bir bulvara verilmiş. Bu ismin değiştirilmesi, kamu vicdanı açısından da yönetmeliğe uygun. Halkımız 12 Eylül referandumuyla, darbenin izlerinin silinmesi için referandumda 'evet' demiştir. Bu konuda halkımızdan bize çok sayıda şikayet geliyordu. Biz de Kenan Evren isminin Demokrasi Bulvarı olarak değiştirilmesini uygun gördük.'' Oylamada karar, toplantıya katılan 23 meclis üyesinin oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca, geçen günlerde Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan kültür merkezinin bulunduğu sokağa AK Partili üyelerin isteği üzerine ''Sezen Aksu Sokağı'' adı verilmesinin ardından bu kez CHP'li üyeler, Gaziantepli sanatçı Edip Akbayram'ın adının bir sokağa verilmesini teklif etti. Teklif üzerine Asım Güzelbey, konunun istişare edilerek karar verileceğini söyledi.