"Kazaları iyi şoförler yapıyor"

T24- Direksiyon Akademisi Eğitmeni Onur Akçay, “Ölümlü kazaların büyük çoğunluğunu, etraflarında ‘iyi şoför’ olarak bilinen ama trafik kurallarına uymayan insanlar yapıyor” dedi.





Marmara Belediyeler Birliği’nde, “Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri” eğitimi düzenledi. Eğitmen Onur Akçay tarafından verilen seminerde, Trafik Kuralları, Güvenli ve İleri Sürüş, Doğru Sürüş Pozisyonu, Protokol ve Görgü, Makam Şoförlerinin Görevleri, Misafir Karşılama ve Makamı Temsil konuları elealındı.





Şoförlerin alkollü veya cep telefonuyla konuşurken araç kullandığında, dikkatlerinin çok dağıldığını, ancak farkına varılmadığını anlatan Akçay, sürücülerin trafikte, bir savaştaki gibi dikkatli olmaları ve tehlikeyi önceden görmeleri gerektiğini söyledi. Akçay konuyla ilgili şunları söyledi:



“Aracı kullanan kişi, üç aynayı da sürekli kontrol etmeli ve dikkatini bir an olsun elden bırakmamalı. Kurallara uymayı alışkanlık haline getirmeli. Örneğin şehir içinde, önce direksiyon kırıp, sonra aynaya bakarsak, aynı kötü alışkanlığımız uzun yolda da devam eder. Kemer takmak, hız sınırlarına uymak ve takip mesafesini korumak, ölümlü kazaları büyük oranda engeller. Boğulanların yüz 90’ı nasıl yüzme bilenlerden oluşuyorsa, ölümlü kazaların büyük çoğunluğu da etraflarında ‘iyi şoför’ olarak bilinen, ama bazı trafik kurallarına uymayan insanlar tarafından yapılıyor. Üst düzey güvenliğe sahip araçlar da dâhil olmak üzere, fizik kuralları zorlanmamalı. Fizik kuralları işin içine girdiğinde, şoförlüğün de önemi yoktur”.



Doğru oturuş



Eğitmen Akçay pedallara basarken vücudun ve belin kesinlikle hareket etmemesi gerektiğini ve bacağın gergin olmaması gerektiğini vurguladı. Boyunluğun doğru kullanılması gerektiğini anlatan Akçay, koltuk kafalığının, sürücünün kafasıyla aynı mesafede bitmesi gerektiğini söyledi. Eğitmen Akçay, “Radar kontrolünde karşıdan gelenleri selektörle uyaran tek milletiz” dedi.



Eğitim programıyla ilgili açıklama yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bozlağan, “Hepimiz araç kullanıyoruz. Küçük detaylara dikkat ederek bile, büyük kazaların önüne geçebiliriz” uyarısında bulundu.

