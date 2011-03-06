-"KAYNANA OKULU" GAZİANTEP (A.A) - 06.03.2011 - Zirve Üniversitesi'nde, ''Evlilik Okulu'' projesinin ardından ''Kaynana Okulu'' projesi hazırlandı. Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Fatih Töremen, yaptığı yazılı açıklamada, boşanma oranlarında yaşanan artışın önüne geçebilmek ve daha sağlam evlilikler için, Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle bir yıldır, ''Evlilik Okulu'' projesi yürüttüklerini belirtti. Boşanma oranlarının artmasının, ailelerin çocuklarını yetiştirmede, gençlerin de evliliğe hazırlıkta bilinçsiz olmasını gerekçe gösteren Doç. Dr. Töremen, bu açıdan projenin aileleri ve yeni evlileri bilgilendirmesi bakımından önemine değinerek şunları kaydetti: ''Evlilik Okulu projesiyle amacımız, aile içi iletişimi sağlamak ve aile olma bilincini gençlere aşılayarak boşanma oranlarını düşürmek. Gaziantep sistematik olarak örnek bir il oldu ve aile kavgaları bitene kadar projeye devam edeceğiz. Hafta sonlarında çiftlere 6 saat eğitim veriliyor. Her ay yeni bir grup oluşturuluyor. Şu ana kadar 2 bine yakın kişiyi mezun ettik. Eğitim kapsamında katılımcılara aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın hakları ve kadın-erkek farklılıkları konusunda bilgi veriliyor.'' -"KAYNANALAR BİLİNÇLENDİRİLMELİ" Doç. Dr. Töremen, ''Evlilik Okulu'' projesinin ardından ''Kaynana Okulu'' projesinin de altyapısını oluşturduklarını ifade etti. Üniversite olarak sosyal sorumluluk gerektiren tüm projelere destek olduklarını dile getiren Töremen, şöyle devam etti: ''Kaynanalar da gençler gibi bilinçlendirilmeli. Toplumsal sorunlara tüm kaynaklarımızı seferber ederek, ülkemizin sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmesine öncülük ediyoruz. Bu projelerle, üniversitelerin kapalı kapılar ardında toplumdan uzak yaşayamayacağını gösteriyoruz.''