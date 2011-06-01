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"KAYMAKAMIMIZIN İNTİHAR ETTİĞİNİ DUYDUM" HAVRAN (A.A)

01 Haziran 2011 18:23

-"KAYMAKAMIMIZIN İNTİHAR ETTİĞİNİ DUYDUM" HAVRAN (A.A) - 01.06.2011 - Balıkesir'in Havran Kaymakamı Orhan Balcı, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, ilçedeki Kaymakamlık Lojmanı'ndan bir el silah sesinin duyulması üzerine, Kaymakam Orhan Balcı'nın makam şoförü ve koruması içeriye girdi.  Sağ göğsünden tek kurşunla yaralanmış halde bulan Balcı, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, yaptığı açıklamada, ''Üzücü bir olay yaşadık. Kaymakamımızın intihar ettiğini duydum. Hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Ben de şu anda yoldayım'' dedi.

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