-"Katkısı olacaklar fikirlerini ortaya koysunlar" KOCAELİ (A.A) - 29.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bugün terörün kurşununun adres sormadığını, masum gençleri, hamile kadınları ve genç kızları ayrım yapmadan hedef aldığını söyledi. Körfez ilçesinde Kocaeli Liman Başkanlığı Hizmet Binası açılış törenine konuşan Yıldırım, Kocaeli'nin doğudan batıya adeta İstanbul'un devamı niteliğinde, İstanbul ile iç içe girmiş önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Kocaeli'yi denizci şehir, sanayi, ticaret, istihdam şehri olarak nitelendiren Yıldırım, Türkiye'nin önemli katma değer üreten, ekonomiye, istihdama, ticarete, ihracata büyük katkı sağlayan bir il olduğunu söyledi. İstanbul'dan sonra tüm göstergelerin Kocaeli'yi işaret ettiğini dile getiren Yıldırım, bu kadar sanayi tesisini, bu kadar küçük arazi içinde yönetmenin, altyapısını, ihtiyaçlarını gereği gibi karşılamanın kolay olmadığına dikkati çekti. ''Kocaeli'ye yapılacak her altyapı hizmeti Van, Şırnak, Hakkari, Iğdır'a hizmet olarak gidiyor'' diyen Bakan Yıldırım, Türkiye ticaretinin yüzde 15'inin yapıldığı şehirden ciddi vergi geliri sağlandığını anlattı. İstanbul Hersek Burnu'ndan geçecek köprünün ihalesinin yapıldığını anımsatan Yıldırım, yılbaşında da köprü ayaklarının inşasına başlanacağını, köprünün dünyanın ikinci büyük köprüsü olacağını bildirdi. Bunun muhtemelen 2,5 yılda bitirileceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Aynı şekilde üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bir anlamda Kocaeli'nin büyük çevre yoludur. Bu şehri asıl rahatlatacak yol budur. Bunu İzmir yoluna da bağlayacağız. Kocaeli, batıdan, doğudan, kuzeyden ve güneyden tam bir çevre yoluna, trafik akışına sahip olacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının ihale edilmeyen tek kısmı Gebze-Köseköy arasıydı. İhalesini gerçekleştirdik. 2013'ün sonunda Eskişehir-İstanbul arasını da tamamlayınca İstanbul-İzmit-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesini işletmeye açmış olacağız.'' -Denizcilik sektöründeki gelişme- Denizcilikte önemli işler yaptıklarını da anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son 9 yılda denizciliğimizin karnesine baktığımızda, bir çok alanda önemli noktalara geldiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye son 9 yılda gemi inşa alanında sipariş alma bakımından 23. sıradan 6. sıraya yükseldi. Yat inşaatında dünyanın 5 ülkesi arasında Türkiye var. Kocaeli Serbest Bölgesinde özel maksatlı tekne yapan tersane, tek başına dünyanın 15 ülkesine ihracat yapıyor. Yalova Altınova bölgesinde 40'a yakın tersane kuruldu ve orada 9 bin çalışan var. Krize rağmen gemi inşası hız kesmeden devam ediyor. Yalnızca bu köprünün çelik aksamının tutarı 200 bin ton. Bu 2,5 yıl boyunca iş demektir. 1 milyar dolar civarında para harcanacak ve burada bu iş gerçekleşecek. Bölge ekonomisine en büyük katkılardan birisidir.'' -Terör olayları- Son dönemde yaşanan terör olaylarına da değinen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Türkiye, bugün dünyada ve bölgede umut olmuş, örnek ülke durumuna gelmiştir. Biz tüm bunları yaparken maalesef bazı iç ve dış mihraklar boş durmuyor. Ülkeyi terörle yormak için ellerinden gelen her türlü çabayı harcıyorlar. Bunu da görüyoruz, bunu milletimiz de görüyor. Bugün terörün kurşununun adres sormadığını, masum gençlerimizi, hamile kadınlarımızı ve genç kızlarımızı ayrım yapmadan, Kürt, Türk ayrımı yapmadan hedef aldığını görüyoruz. Bu belayı inşallah hep birlikte aşacağız. Dayanışmayla 74 milyonun birliği, beraberliği, kardeşliğiyle aşacağız. İhtiyacımız olan tek şey ay-yıldızlı bayrağımız. Bunun için 74 milyon vatan evladı, ne yapılması gerekiyorsa hazır. Bunu herkes bilmeli. Bu bayrağın gölgesi altında tek devlet, tek millet, tek ülke olarak bin yıldır beraber olduk, gelecek bin yıl da beraber olacağız. Bu ülkeye katkısı olacaklar varsa, söyleyecek fikri olanlar varsa, bu ülkenin enerjisini tüketmekten vazgeçsinler, gelsinler bu fikirlerini ortaya koysunlar. El ele verelim, beraber çalışalım ve ülkeyi Büyük Atatürk'ün bize işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine birlikte taşıyalım. Bu gururu birlikte yaşayalım.'' -Cengiz Topel'den ilk uçuşlar Trabzon'a- Havacılık yatırımları hakkında da bilgi veren Yıldırım, Kocaeli'nin uluslararası taşımacılık anlamında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan faydalandığını hatırlatarak, iç hat uçuşları, genel havacılık ve özel uçuşlar için de Cengiz Topel Havaalanı'nın müşterek kullanılması yönünde düzenlemenin yapıldığını ifade etti. Yıldırım, konuşmaların ardından, tadilatı tamamlanan Kocaeli Liman Başkanlığı hizmet binasının açılış kurdelesini kesti. 3 katlı, bin 92 metrekarelik hizmet alanın bulunan binayı gezen Yıldırım, daha sonra aynı mahallede eski Petkim Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu bölgede Liman Başkanlığı Gemi Adamları Online Sınav Merkezi'ni ziyaret ederek, açılışını yaptı.