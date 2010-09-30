-"KATİL SİVRİSİNEKLER"İN GEN HARİTASI ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Uluslarası bir bilim ekibi, Batı Nil Virüsü'nü taşıyan sivrisineğin gen haritasını çıkarmayı başardı. Amerikan Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, "Culex quinquefasciatus" sivrisineğinin gen haritasının çıkarılması, en yaygın görülen üç sivrisinek türünden biri olan ve ensefalit ile solucanların yol açtığı fil hastalığının yayılması yol açan bu tür hakkında önemli bilgiler sağlayacak. Culex'in de gen haritasının çıkarılmasıyla bilimadamları, insanlarda ölüme yol açan hastalıklardan belli başlılarının taşıyıcısı olan üç sinek türünün genetik bilgilerinin tamamına ulaşma imkanı elde ettiler. Bilimadamları, 2002'de sıtmanın sorumlusu bir paraziti taşıyan anofel türü sivrisinek ile 2007'de sarı humma ve deng humması virüsünü taşıyan aedes türü sivrisineğin gen haritasını tamamlamayı başarmışlardı.