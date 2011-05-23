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Politika

"KASETLER ORTALARDA DOLAŞIYOR. BU MU MİLLİYETÇİLİK"  BALIKESİR (A.A)

23 Mayıs 2011 16:22

-"KASETLER ORTALARDA DOLAŞIYOR. BU MU MİLLİYETÇİLİK"  BALIKESİR (A.A) - 23.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, ''Kasetler ortalarda dolaşıyor, bu mu milliyetçilik?'' dedi.  Uğur, kentteki semt pazarlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Yeni dönemde Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Uğur, 8,5 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen hizmetlerle Türkiye'nin siyasi yönden istikrarlı, ekonomik açıdan sürekli büyüyen, sosyal alanda ise muktedir bir ülke konumuna geldiğini ifade etti. Türkiye'nin her alanda niteliksel sıçrama yaşadığını, milletin umudunun yeniden ayağa kalktığını dile getiren Uğur, bu başarının AK Parti iktidarına milletin duyduğu güven sayesinde elde edildiğini vurguladı. Uğur, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan 2B arazileriyle ilgili AK Parti iktidarının anayasa değişikliği yaptığını, CHP'nin bunu Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettirdiğini hatırlatarak, ''CHP'nin sayın genel başkanı şimdi kalkmış '2B arazileriyle ilgili sorunu biz çözeceğiz' diyor. Çözüme kavuşturulmuş işleri iptal ettirmeyi alışkanlık haline getiren bir zihniyetin bugün verdiği söze hangi vatandaş inanır'' diye konuştu. MHP'de üst düzey 10 yöneticinin istifasına yol açan kaset iddialarına da değinen Uğur, şöyle konuştu:  ''Milliyetçilik kimsenin tekelinde değil, gerçek milliyetçi kadrolar AK Parti'de bulunuyor. Bizce milliyetçilik Merkez Bankasının kasasını doldurmaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaktır. Biz Abdullah Öcalan denilen katili idam etmemek için çalışmıyoruz. Bir gecede 6 milyar doları yandaşlarımıza dağıtmıyoruz. Kasetler ortalarda dolaşıyor. Bu mu Milliyetçilik? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse, 12 Haziran'da da yine milletin olacak.''

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