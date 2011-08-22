-"Kart bizden göndermek sizden" ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla ''Kart Bizden Göndermek Sizden'' kampanyası başlattı. PTT Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün verdiği hizmetlerin, vatandaşlar tarafından tanınırlık ve kullanılırlık oranının artırılması amacıyla Ramazan Bayramı için ''Kart Bizden Göndermek Sizden'' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlanan, 18 farklı görselden oluşan posta kartları, PTT iş yerleri ile Türkiye genelinde üniversiteler, alışveriş merkezleri, dershane gibi yerlerde kurulacak stantlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtılacak. Kampanyayla, tebrik kartı gönderimi sağlanarak vatandaşların eskiden olduğu gibi bugün de sevdiklerine sevgilerini postayla göndermeleri amaçlanıyor.