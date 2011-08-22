T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Kart bizden göndermek sizden"  ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 14:54

-"Kart bizden göndermek sizden"  ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla ''Kart Bizden Göndermek Sizden'' kampanyası başlattı.  PTT Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün verdiği hizmetlerin, vatandaşlar tarafından tanınırlık ve kullanılırlık oranının artırılması amacıyla Ramazan Bayramı için ''Kart Bizden Göndermek Sizden'' kampanyası başlatıldı.  Kampanya kapsamında ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlanan, 18 farklı görselden oluşan posta kartları, PTT iş yerleri ile Türkiye genelinde üniversiteler, alışveriş merkezleri, dershane gibi yerlerde kurulacak stantlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtılacak.  Kampanyayla, tebrik kartı gönderimi sağlanarak vatandaşların eskiden olduğu gibi bugün de sevdiklerine sevgilerini postayla göndermeleri amaçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24