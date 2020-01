-"Karşılarında AK Parti'yi bulurlar" İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Kimse bu milletin içine nifak, fitne sokmaya kalkmasın, karşısında AK Parti'yi bulur. Tek vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelmesine izin vermeyiz'' dedi. Bağış, Mediha Engizer Kız Teknik ve Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, divanı kutladığını ifade ederek, burada AB standartlarında, kadın sayısının erkek sayısını geçtiği bir divanın bulunduğunu söyledi. Maltepe Belediyesini de kadınların oylarıyla 2014'de AK Parti'ye kazandırmayı umduklarını kaydeden Bağış, ''Kartal, Maltepe ve Adalar'da da AK Parti belediyeciliği adımlarının sesi gelmeye başladı'' dedi. Vatandaşın hak ettiği belediyeciliği ortaya koyacaklarını ifade eden Bağış, ''Kadıköy'de de ortaya koyacağız. Kadıköy'de 3 dönemdir belediyecilik adına hiçbir şey yok. Onun için 12 Haziran gecesi ortaya koyduğumuz kararlılık çok açık ki birilerini tedirgin ediyor'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bu ülkede yetişen gençliğin inançlı ve kararlı olması'' şeklindeki açıklamalarından birilerinin rahatsız olduğunu belirten Bağış, AK Parti olarak , Kürt, Türk, Çerkez, Boşnak, Zaza, Arnavut her vatandaşı eşit sevdiklerini dile getirdi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, ''Kimse bu milletin içine nifak, fitne sokmaya kalkmasın, karşısında AK Parti'yi bulur. Tek vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelmesine izin vermeyiz. Bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bu gök kubbe altındaki her bir insanın yaşama hakkını korumayı, onu savunmayı görev addediyoruz. Çünkü biz bütün yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz'' şeklinde konuştu. Ortak ideallerinin, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın 10 güçlü ülkesinden biri yapmak olduğunu belirten Bağış, ''Yapar mıyız? Allah'ın izniyle inanıyoruz ve yapacağız'' dedi. Türkiye'nin bütün değerleriyle barışık bir siyasi parti olduklarını dile getiren Bağış, bu bölgeye, özellikle Kartal ve Maltepe'ye çok büyük hizmetleri olan eski bakan ve milletvekili Adnan Kahveci'yi ölüm yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi. Bağış, ''Türkiye'nin çok sorununu çözdük, ama daha yapılacak çok işimiz var. Onun için 2023 Türkiye'sinin hayallerini kuruyoruz'' dedi. -''İnşallah 2014'de Maltepe'yi alacağız''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de salondaki coşkunun bir bakıma 2014'ün müjdesi durumunda olduğunu ifade ederek, İstanbul'da 35 kongre gerçekleştirdiklerini bildirdi. Erdem, CHP'nin Maltepe'nin kıymetini bilmediğini belirterek, ''İnşallah 2014'de Maltepe'yi alacağız'' dedi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önceki dönemde İstanbul'un en önemli sorununun yolsuzluk olduğunu vurgulayan Erdem, ''CHP denilince akla bir şey gelir; o da yolsuzluk. O gün kamu bankaları bile İSKİ'ye çek vermiyordu. Ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesine başkan olduğunda her şey değişti'' diye konuştu. ''Maltepe'nin çocuğu'' Adnan Kahveci'yi rahmetle andığını da ifade eden Erdem, el attıkları her problemi çözdüklerini ve çözmeye devam ettiklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaj gönderdiği kongreye bazı milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu da katıldı.