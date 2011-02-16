-"KARŞI GÖRÜŞTE OLANI ÇIKARMAZSANIZ, HAKSIZLIK YAPMIŞ OLURSUNUZ" İZMİR (A.A) - 15.02.2011 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, televizyona çıkardıkları politikacının görüşlerini beyan ettiğinde karşı görüşte olanı da çıkarmadıkları zaman haksızlık yapmış olacaklarını belirterek, ''Yönetici olarak teraziyi düzgün tutabilmenin zor olduğu bir kurumun başındayız'' dedi. TRT Belgesel kanalında yayınlanacak ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ''Ben Hastanedeyken'' adlı belgesel programın galası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, törendeki konuşmasında, üniversitenin toplumla iç içe olması anlayışıyla belgeselin ortaya çıktığını belirtti. Belgeselde hastanelerde yaşananların yer aldığını, belgeselin sağlık konusunda eğitici özelliği bulunduğunu ifade eden Füzün, TRT'nin eğitim özelliğini sürdürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Füzün, hastanelerin sorununun ''Tam gün yasası'' ile arttığını dile getirerek, ''Herhalde yasa yapıcılara sesimizi duyuramadık. Bu mesele, Türk halkını etkileyen bir meseledir'' diye konuştu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de ''Tam gün yasası'' hakkındaki bazı şikayetlerin kendisine de ulaştığını belirtti. Öz eleştiri üslubuyla eleştirilerin kanallarında dile getirilebileceğini ifade eden Şahin, ''Üslubumuza dikkat ederek bu tarz konuları öz eleştiri olarak dile getirirsek, belki de farkında olmadıkları bazen de kuru inatla çıkardıkları bir takım çalışmalar varsa, onu tekrar düzeltme şansları olur'' dedi. Şahin, TRT'nin başına geçtikten sonra gerçek gücünün farkına vardığını anlatarak, ''Çıkardığınız politikacı görüşlerini beyan ettiğinde karşı görüşte olanı çıkarmazsınız haksızlık yapmış olursunuz. Karşı görüşteki insanı çıkardığınızda süreye uymazsanız, haksızlık yapmış olursunuz. Yönetici olarak teraziyi düzgün tutabilmenin zor olduğu bir kurumun başındayız'' diye konuştu. Yatırımlarının karşılığını aldıklarını kaydeden Şahin, TRT'nin yayın kalitesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurguladı. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Süleyman Tezgel'in yaptığı 5 bölümlük belgeselin ilk bölümü gösterildi.