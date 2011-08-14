-"Kardeşlik projemiz devam edecek" DİYARBAKIR (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Milli birlik ve kardeşlik projemiz bütün bu provokatif eylemlere rağmen devam edecektir'' dedi. Atalay, Babil Düğün Salonu'nda partisince düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Beytüşşebap'ta şehit edilen 3 askerin uğurlanması törenine katıldığını hatırlatarak, ''Şehit edilen 3 askerimizi memleketlerine uğurladık. Şehitlerimizi uğurlamanın hüznüyle buraya geldim. Ama şunu da burada belirtmek istiyorum. Milli birlik ve kardeşlik projemiz bütün bu provokatif eylemlere rağmen devam edecektir'' diye konuştu. AK Parti'nin bir kardeşlik partisi olduğunu ve Türkiye'de birliğin, bütünlüğün çimentosu olduğunu dile getiren Atalay, AK Parti'nin Türkiye'nin her tarafında temsil edilen, memleketin her il, ilçe, belde ve köyünden oy alan bir parti olduğunu söyledi. Atalay, dini, anadili, etnik kökeni ve coğrafi kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşları bağırlarına bastıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Bugüne kadar ki anayasalar, hep olağanüstü dönemlerin, askerin müdahale sonrasının anayasalarıdır. Türkiye ilk defa, milletin seçtiği meclis ile ilk sivil anayasasını yapacaktır. Biz şimdi bunu hükümet programımıza aldık hem de partimiz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu anayasayla aslında toplulumuzda mevcut pek çok toplumsal sorunun da çözüm bulacağını biliyoruz. Bu gibi teknik sorunlarımızın tartışma ortamına geleceği ve anayasanın hazırlanmasında bütün bunların rol alacağını biliyoruz. Ama bir yandan da Türkiye bu yeni anayasa ile büyüyecek, daha demokratik bir ülke olacak. Daha güçlü bir ülke, daha temiz bir ülke olacak buna inanıyorum. Fakat Diyarbakır'lıların bildiği başka bir şey daha var. Seçilmiş bir siyasi partinin milletvekilleri vatandaşları TBMM'de temsil etmek için oy almışlar ama meclise gitmiyorlar. Halbuki bütün partiler meclise gelecek, meclis çalışacak ve meclisin ilk işi de yeni bir sivil anayasa olacak. Bu Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir anayasa olacak. Ama bir siyasi parti meclise gitmiyor, Diyarbakır'da toplantı yapıyor. Bir yandan terör odakları, terörü tekrar kışkırtıyor, bir yandan özerlik gibi kendilerinin de ne olduğunu bilmediği, içini dolduramadıkları söylemler öne atılıyor.'' -''BÜTÜN BUNLARI MİLLETİMİZ İYİ DEĞERLENDİRSİN''- Bütün bu gelişmelere çerçevesinde yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Diyarbakırlı kardeşlerim, Kürt kökenli kardeşlerim daha bir düşünsünler. Türkiye yeni bir sivil anayasayla kendi sorunlarını tek tek çözme yolundaki çalışmalara doğru, daha hızla ilerlerken, birileri o çalışmaları adeta sabote eden, o çalışmaları zora sokan, bu tür terörle ve terör dışı eylemlerle çalışmalar yapıyor. Bütün bunları milletimiz iyi değerlendirsin. Biz milli birlik ve kardeşlik projemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şu günlerde terörle mücadele de bu mübarek Ramazan ayında huzur bozanlara karşı bütün boyutlarıyla kapsamlı çalışmalar sürdürülmektedir. Bir yandan güvenlik boyutu ama bir yandan da bütün demokratikleşme boyutu milli birlik ve kardeşlik projemiz, hepsini birlikte yürüyecektir, yürümektedir. AK Parti iktidarı olarak bütün çalışmalarımızda daima hukuku öne alıyoruz. Daima hukukun içinde olduk ve hukukun içinde olacağız. Terörle mücadelede biz demokratikleşmeyi ve hukuk devleti olmayı önemli görüyoruz.''