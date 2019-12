-"KARDEŞLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA" ERZURUM (A.A) - 02.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülkemiz büyük sıkıntılar içerisindedir. Üniter yapımız, milli devletimiz, milli birlik bütünlüğümüz, bin yıllık kardeşliğimiz çok açık tehdit altında'' dedi. Bahçeli, partisinin Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Erzurumluların Regaip Kandili'ni kutlayarak konuşmasına başlayan Bahçeli, 12 Haziran seçimleriyle milletin kendi kaderini belirleyeceğini ifade ederek, vatandaşlardan sandığa gitmelerini ve akıl süzgecinden geçirerek, vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanmalarını istedi. Türkiye'nin dokuz yıldır AK Parti tarafından yönetildiğini, bu partinin milletten aldığı oyla TBMM'de 330-341 milletvekiliyle temsil edildiğini, Türkiye'nin siyasi tarihinde böyle güçlü bir iktidar olmadığını dile getiren Bahçeli, şunları söyledi: ''Tercih edilen siyasi parti, sonradan ana eksenini değiştiren, milli görüş çizgisinden kopan, bir avuç insan tarafından oluşturulmuş, iç ve dış odaklarla aşırı desteklenmiş, kısa süre içerisinde tek başına iktidar olmaya kavuşmuş bir siyasi parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi, milletinin kendisine yönelişinin anlamını kavrayamamış, kerameti kendisinde ve dışardan aldığı desteklerde aramış ve Türkiye'nin sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne çok uzak kalmıştır. Bir an düşünelim, TBMM'de tek başına iktidar olabilmek için yeterli milletvekili sayısı 276'dır ama bu millet 336-341 milletvekiliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getirmiştir. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletimize verdiği her sözü yerine getirmeye muktedir gücü vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesi, hükmet programlarında neyi yapmayı istemişse onu başarmaya muktedir gücü vardır. Karşısında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Mecliste alamayacağı bir karar, çıkartamayacağı yasa, uygulayamayacağı sosyal ve ekonomik program, politika yoktur. Hal böyle olunca dokuzuncu yılında, aziz vatandaşlarımız olarak birlikte bir düşünelim. Ona göre bir karar verelim. Bu ülke sizin, karar sizindir.'' -''BU İKTİDARA MİLLET OLARAK 'DUR VE GİT' DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR''- Miting alanındakilere, ''2002 ve 2011 yılı arasında işinizle ilgili bir gelişme oldu mu? Aşınız kaynıyor mu? Gelir seviyeniz arttı mı? Yüksek standartlı bir hayat seviyesine kavuşabildiniz mi? Ülkemiz huzur, mutluluk içerisinde, terörden arınmış, bin yıllık kardeşliği yaşayabiliyor musunuz'' soruları yönelten Bahçeli, alandakilerin ''hayır'' yanıtı vermesi üzerine, şöyle devam etti: ''Bu iktidara millet olarak 'dur ve git' demenin zamanı gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, üçüncü döneminde, bu millete vereceği bir şey kalmamıştır. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, sabahları erken saatten gecenin geç saatine kadar yandaş televizyonlarda sürekli haberleri giriyor. Arada sırada da sözleşmeli ekstra programlar yapılıyor. Sözleşmeli ve beslemeli, sözde aydın ve gazetecilerle karşılıklı oturuyorlar, danışıklı olarak 'şunu sorsam acaba cevap verebilir misiniz? Şunu sorarsam çünkü incinmiş olursunuz' gibi al gülüm ver gülüm programları yapıyorlar ve milleti hala aldatıyorlar. Milleti aldatmaya, kandırmaya çalışıyorlar.'' -SEÇİM ANKETLERİ- Seçim anketleriyle ilgili değerlendirmede de bulunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Yapılan araştırmalar, baktığımızda sözleşmeli şirketlerle pazarlıklar sonucu yapılan araştırmalardır. Milletin iradesinin yerine kendilerini koymaya çalışıyorlar. Geçen gün gazetelerde 30 yıldan beri kalem oynatanlar, bir televizyon programına çıkmışlar, bu programcılar yılışarak, gülüşerek 'eh üçüncü defa da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı kesinleşmiştir' diyorlar. Daha seçime, o günkü programda, 12-13 gün var. Madem ki, bunlara göre, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar, niye milletin parasını heder ediyorsunuz? Niye, milleti yağmur altında, mitinglerde toplamaya yelteniyorsunuz? Niye, milleti 12 Haziran günü işinden, evinden alıkoyarak sandığa götürüyorsunuz? AK Parti, yine yüzde 40'ın üzerinde iktidar olacakmış. Bu onur kırıcı durumdur. Bu millet iradesini yok saymaktır. Bu iç ve dış odaklardan kaynaklanan kara propagandanın millet iradesini esir alması demektir.'' AK Parti'nin, üçüncü defa iktidar olmaması gerektiğini savunan Bahçeli, ''Yoksuluktan, yolsuzluktan bahsediyorsanız, asayişsizlikten bahsediyorsanız, dokuz yıldan bu yana bunları çözüme kavuşturamayan iktidarın üçüncü defa iktidar olması mümkün müdür? Bu iktidarın, değil Meclise, barajın altında kalması lazımdır'' dedi. ''Samimi ve dürüst konuşmak istiyorum'' diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemiz büyük sıkıntılar içerisindedir. Üniter yapımız, milli devletimiz, milli birlik bütünlüğümüz, bin yıllık kardeşliğimiz çok açık tehdit altında. Türkiye, 12 Haziran'dan sonra dibi görünmeyen bir karanlığa sürükleniyor. Bu imkanı bunlara vermemeliyiz. Bunlar üçüncü dönemde, yeni Türkiye adı altında bölünen bir Türkiye'yi ortaya koyacaklardır. Bu ise mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, büyük Türk milleti, doğulusuyla batılısı, kuzeylisiyle güneylisi bir arada yaşamak istiyor. Bölünmek istemiyor. Onun için bir kum tanesi toprağımızı, bir insanımızı bile kaybetmek istemiyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizi yaşamak istiyoruz ve bu oyuna 'dur' dememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisinin birinci dönemi, ikinci dönemini çıraklık kalfalık olarak görmeyin, üçüncü döneminin ustalık olacağı sözüne aldanmayın. Bunun birinci dönem gaflet, ikinci dönemi dalalet, üçüncü dönemi Allah muhafaza ihanet olacaktır.'' Bahçeli, ülkenin en önemli sorununun işsizlik olduğunu, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle Türkiye'de suç oranlarının arttığını, birçok yuvanın yıkıldığını öne sürdü. ''Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi güllük gülistanlık içinde gösterdiğini'' ifade eden Bahçeli, ''Yeni yeni, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zenginleri türedi. Bir lokma ekmek, hırkadan bahsedenler, at arabası olmayanlar jeeplerle gezer hale geldi. Sekiz buçuk yıl içerisinde bir lale, sülale devri yaşanıyor. Çocukların kimisi yumurta, kimisi mısır ticaretiyle meşgul, kimisi de gemi ticaretiyle meşgul ve herkes servetine servet katmış ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş o mütedeyyin insanlar, kendi haline yaşayan ailelerin çocukları iş bulamamanın sıkıntısını yaşıyor'' diye konuştu. Türkiye'de gelir dağılımındaki dengesizliğin arttığını, bu sıkıntının Türk halkının Müslüman olması nedeniyle sosyal felaket boyutuna ulaşmadığını ifade eden Bahçeli, dini ve milli değerlerin zayıflatılması durumunda Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Her yıl 700 bin insana iş bulacaklarını ve asgari ücreti 825 liraya çıkaracaklarını belirten Bahçeli, mazot ve gübre gibi tarımsal girdilerden, taksicilik yapanlardan yeni araba aldıklarında ÖTV ve KDV alınmayacağını, Hilal kart uygulamasıyla ise herkesi kucaklayacaklarını belirtti. Bahçeli, ''Türkiye'nin dokuz yıllık tahribatını gidermek için, her insanımızın elinden tutan bir toparlanma ve onarım hükümetini kurmak istiyoruz. Aziz vatandaşlarım artık iktidar olmak istiyorum, desteğinizi istiyorum'' dedi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Erzincan'dan karayoluyla Erzurum'a gelen ve yarım saat süren gecikmeyle mitinge katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasını, vatandaşlar yağmur altında dinledi. Zaman zaman etkisini ardından yağmur, miting süresince etkili oldu. Mitinge katılanlar, çeşitli konularda açtığı pankartları, parti yöneticilerinin isteği üzerine, Devlet Bahçeli'nin alana gelmesinden önce kaldırdı. Parti yöneticileri, ayrıca miting alanına yavru kurt getiren bir vatandaşa müdahale etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir saat süren konuşmasının ardından, Ankara'ya gitmek üzere Erzurum Havalimanı'na hareket etti.