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Politika

"Kararlılıktan taviz verilmeyecek" KONYA (A.A)

16 Ekim 2011 22:59

-"Kararlılıktan taviz verilmeyecek" KONYA (A.A) - 16.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeyeceğini söyledi. Yılmaz, Konya'da, kız kardeşi ve yeğenini trafik kazasında kaybeden Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek'e taziye ziyaretinde bulundu. Şimşek'in Merkez Selçuklu İlçesi Bedir Mahallesi'ndeki baba evine, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun ve Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ile birlikte gelen Yılmaz, Şimşek'e başsağlığı dileklerini iletti. Taziyenin ardından Uhud Camisi'nde akşam namazı kılan Yılmaz, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede çok iyi bir aşamada olduğunu belirterek, ''Terörle mücadelede kararlılıktan taviz verilmeyecek. Ancak bu uzun bir süreç. Biraz sabır, milletimizin desteği ve duası gerekiyor. Belli bir süreç sonunda terörü göreceksiniz ki çok marjinal bir hale getireceğiz. Terör marjinal hale getirildikten sonra Türkiye, çok daha büyük bir güç haline gelecek, küresel güç olacak inşallah'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Yaklaşık 3 ay önce Diyarbakır'da 2 tane rütbeli ve bir tane sağlık memur kaçırıldı, bunların akıbeti hakkında bilgi verebilir misiniz?'' şeklindeki sorusunu, Yılmaz, ''Biliyorsunuz bunlardan sağlık memuru olan serbest bırakıldı. Rütbeli olanlar hala onların elinde. Ama arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Bu süreç içerisinde onları da kurtaracağız inşallah'' diye yanıtladı.

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