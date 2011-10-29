-"Karanlık hayallerine ulaşamayacaklar" BOLU (A.A) - 28.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Bu milleti bölmek isteyen hiç kimse asla o karanlık hayallerine ulaşamayacak, Allah'ın izni ile erişemeyecek'' dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Bolu'da, Karaçayır Mahallesi'ndeki kamp eğitim merkezi ve atletizm pistinin temel atma törenine katıldı. Daha sonra Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Boluspor Kulübü'nü ziyaret eden Kılıç'a burada takımın forması hediye edildi. Kılıç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinin ardından da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (YURTKUR) bağlı öğrenci yurduna geçti. Buradaki öğrencilerle voleybol oynayan ve yemek yiyen Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, daha sonra bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bolu'daki temaslarına değinen Kılıç, ziyaret ettiği yerlerde YURTKUR'a bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ettiğini belirtti. Ülkede 265 bin öğrencinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Kılıç, ''Hizmetlerde eksiklik, karşılayamadığımız beklentiler olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm imkanları ile sizlere hizmet etmek ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek üzere yollardayız'' diye konuştu. -''Yurtlarda koğuş sistemini terk ediyoruz''- Bakan Kılıç, birçok ülkede ekonomik kriz olmasına rağmen Türkiye'nin ekonomisinin sağlam olduğuna dikkati çekerek, ''Bu millet o kadar kuvvetli bir millet ki bir milyonun üzerinde üniversite öğrencimize burs ve kredi veriyor. Kredi olarak öğrencilere ayda 240 lira veriyoruz ve yine yurtlarımızda kalan 265 bin öğrencimize de her ay 150 lira yemek katkısı yapıyoruz. Daha fazla olsa elbette daha iyi olur. Ama şunu bilin bu ülke 7-8 sene önce bunların hiç birini yapabilecek durumda değildi. İnanın ki 5-6 sene sonra bunların çok daha iyileri yapılıyor olacak'' diye konuştu. Yurtlarda koğuş sisteminin terk edileceğini bildiren Kılıç, odaların evlerdeki genç odaları şeklinde dizayn edileceğini, ülkede 75 ayrı noktada bu tür yeni yurtların inşa edileceğini belirtti. Konuşmasında, Van'daki deprem felaketine değinen ve öğrencilerden ülkelerine güven duymalarını isteyen Bakan Kılıç, şöyle konuştu: ''Bizler, 81 vilayetten vatandaşlar biriz, beraberiz ve 74 milyon kardeşiz. Van'da acı bir deprem faciası yaşandı. Ülkenin her bölgesinden insanlar Van'daki kardeşlerimizin acısını derinden hissetti. Öylesine büyük katkılar yaptılar ki şunu bir kere anladık; Bu milleti bölmek isteyen hiç kimse, asla o karanlık hayallerine ulaşamayacak, Allah'ın izni ile erişemeyecek.''