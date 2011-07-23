-"KARAKOL POLİSLERİYLE NASIL SONUÇ ALACAK?" ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, polislerin terörle mücadelede daha etkin rol alacağına ilişkin olarak, ''Geleceği, ne olacağı belli olmayan, birikimi, tecrübesi nedir anlaşılmayan karakol polislerini Cilo dağına göndererek nasıl bir sonuç alacaklar, bu merak konusudur'' dedi. Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hükümetin terörle mücadelede polislerin daha etkin rol almasını öngören çalışması hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, hükümetin iktidarda bulunduğu yaklaşık 9 yıllık sürede yanlışlıklarına bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi. Terör örgütüyle 1984 yılından bu yana kahramanca mücadele eden unsurları şuurlu bir şekilde başarısız göstermek suretiyle yeni bir terörle mücadele yolu arayışı içinde olunduğunu öne süren Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karşı yöneltilen haksız suçlamaları daha da derinleştirebilecek bir anlayış olarak görülmektedir. Yüksek tecrübeye sahip olan özel harekat mensuplarıyla, jandarmasıyla uzun yıllar terörle mücadelede üstün başarı sağlamış olan temel unsuru yok farz ederek, geleceği, ne olacağı belli olmayan, birikimi, tecrübesi nedir anlaşılmayan karakol polislerini Cilo dağına göndererek nasıl bir sonuç alacaklar, bu merak konusudur. Bu, terörle mücadelede mağlubiyeti kabul etmek ve suçlusunu da Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ilan etmek demektir. O bakımdan, MHP olarak Sayın Başbakan'ı bir kez daha uyarıyoruz; TSK ile beraber jandarma ve özel olarak da polis teşkilatı içerisinde terörle mücadelede uzmanlaşmış özel harekat kahramanları ile birlikte uyumlu bir çalışmayı ortaya koymak ve TSK'nın terörün kökünü kazımada kararlı davranışını siyasi iradeyle desteklemeleri yeterlidir. Silahlı Kuvvetlerin arkasında öyle bir irade durduğu takdirde çok kısa bir süre içerisinde Kandil'de TSK'nın terörün bütün unsurlarını toplayıp Türkiye'ye getireceğine inanmaktayız.'' Bahçeli, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde birkaç gündür yaşanan gerilimle ilgili soruyu yanıtlarken de gerilimin durması gerektiğini söyledi. ''PKK'nın şehir unsurları çoğu zaman İstanbul'da büyük eylemler ortaya koymaktadır'' diyen Bahçeli, buna karşı mücadelenin emniyet güçleriyle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, ''Facebook aracılığıyla emniyet güçlerinin yerine halkı ikame edebilecek bir provokasyonla ülkemiz karşı karşıyadır. Bu oyuna başta milliyetçi, ülkücü gençlik olmak üzere kimsenin düşmemesi gerekir. Bir avuç şehir teröristiyle emniyet güçlerinin açık mücadelesiyle her şey sonlandırılabilir'' dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada da bu konuya dikkat çektiğini dile getirerek, olayların içinde bulunanları ülkücü gibi sunan gazeteleri not ettiklerini söyledi. Bahçeli, ''Bunların gün geldiğinde yanlış bilgilendirmeden dolayı da hesapları sorulacaktır'' diye konuştu. ''Ekonomik krizin yaklaştığı'' iddialarının hatırlatılması üzerine de Bahçeli, ''Hükümet önce kriz var mı yok mu dört bakanı arasında uyum sağlasın, ondan sonra değerlendirme yaparız'' karşılığını verdi.