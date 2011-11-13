-"Kara noktalar" yok edilecek ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Ulaştırma sektörünün gelecek yıl için belirlenen hedefleri çerçevesinde karayolları altyapısındaki 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek; bunlardan 125'inin yapımı tamamlanacak. Hükümetin 2012 yılı programına göre, karayolları, 2012 için toplam bin 133 kilometre bölünmüş yol, bin 322 kilometre iki şeritli yol yapacak. Ağır taşıt trafiği bulunan yolların fiziki standardı yükseltilecek. 2012 yılında ortalama günlük ağır taşıt trafiği bin aracın üzerinde olan güzergahlarda toplam 3 bin 758 kilometre BSK yapımı ve yenilenmesi gerçekleştirilecek. Karayolu altyapısındaki kara noktalar da iyileştirilecek. Gelecek yıl 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek; hedef doğrultusunda bunlardan 125'inin yapımı tamamlanacak. Ana karayolu güzergahlarında otokorkuluk, yatay-düşey işaretleme ve trafik levhaları iyileştirilecek. 2012 yılında yapımı tamamlanan bölünmüş yollar başta olmak üzere karayollarında 2 bin 200 kilometre otokorkuluk yapım ve onarımının gerçekleştirilmesi, 22 milyon metrekare yatay işaretleme ve 105 bin metrekare düşey işaret levhalarında yenileme yapılması hedefleniyor. Ayrıca; 2012 yılında ''Trafik Güvenliği Projesi'' kapsamında 220 yaya alt-üst geçidi yapımı projesinden 100'ünün tamamlanması planlanıyor. Ağırlık denetimlerinin etkinleştirileceğinin belirtildiği programa göre, mevcut ağırlık-boyut kontrol denetim istasyon sayısı artırılarak 2012'de 12 milyon aracın denetlenmesi sağlanacak.