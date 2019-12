-"Kara harekatı bir an önce yapılmalı" ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Çok şükür sürekli olarak önerdiğimiz Kandil'e ve terörist kamplara yönelik harekat şimdilik havadan yapılmıştır. Artık hava operasyonu destekli kara harekatı bir an önce yapılmalı ve süresi 17 Ekim'de dolacak olan sınır ötesi harekat izni mutlaka uzatılmalıdır'' dedi. Partisinin Ankara teşkilatı tarafından Gölbaşı Akalın Restoran'da düzenlenen iftara katılan Bahçeli, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan saldırıyı ''kahpece ve kalleşçe'' olarak nitelendirerek, 8 asker ve 1 köy korucusunun şehit olduğunu, 15 vatan evladının da bu saldırıda yaralandığını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulunan Bahçeli, yaralılara da acil şifalar diledi. ''Şehitlerimiz bundan böyle vatan topraklarına emanettir. Hatıraları bizimledir ve kanlarını yerde bırakmamak Türk Devleti için bir şeref meselesidir'' diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye ve Türk Milleti adeta kurşunla, mayınla, roketatarla sindirilmeye, teslim olmaya zorlanıyor. Şiddetten ve vahşetten nemalanan kanlı suratlar, milletimizin birliğine ve esenliğine göz dikmişlerdir. Tehlike had safhadadır, hepimizin yanı başındadır. Eşkıya dağlarda, şehirlerde, belediyelerde ve meclis koridorlarında Türk milletiyle ilgili hain planlarını icra etmekle meşguldür. PKK açılımı ile Türkiye'nin içine düştüğü bölücülük tuzağı milletimizi kapana sıkıştırmıştır. Güzel şeyler olacak diye çıkılan yolda rezaletler ve iğrençlikler peşi sıra yaşanmaktadır. Üstelik 'umutluyum' sözünden 'bıçak kemiğe dayanmıştır' sözüne göz göre göre gelindiği de meydandadır. Millet ve devlet bekası ateşle çevrili bir alana hapsolunmuştur. Büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müsterihiz. Bütün bunların hepsini daha önce söyledik. Sürekli lazım gelen ikazlarımızı yaptık. Muhataplarımıza 'Gittiğiniz yol, yol değildir. Terörü azdırırsınız, bölücülüğü umutlandırırsınız, canileri şımartırsınız' dedik ama sözümüzü dinletemedik. Türk milletini 36'ya bölmeyin, teröristlerle müzakere yapmayın, şirin görünmeyin diye haykırdık ama ikna edemedik. Türk Devletinin içini boşaltmayın, kurumları çatırdatmayın, sokaklardaki asayişsizliğe müsaade etmeyin diye uyardık ama sesimizi duyuramadık. Kürtçe televizyonu açmayın, farklılıkları hatırlatmayın, yıkıma hukuki kılıf aramayın, tarihimizi sorgulatmayın, Türk milletini hafife almayın diye mesaj verdik ama yanlıştan geri çeviremedik.'' ''Ülke kırılma noktasına geldi'' Devlet Bahçeli, Türkiye'nin, ''bu kritik ve karanlık sürece hükümetin sözde ileri demokrasi parolasıyla'' geldiğini savunarak, ülkenin barış ve özgürlük propagandası altında kırılma noktasına geldiğini ileri sürdü. Mübarek Ramazan ayının istismar edilerek canilere sabırla yaklaşıldığının bile dile getirildiğini öne süren Bahçeli, ''Ancak aynı sabır nedense Suriye'ye karşı gösterilemedi'' dedi. ''Açılım adı verilen rezaletle Türk devletinin itibarı, saygınlığı ve kudreti ayaklar altına alınmış ve gölgelenmiştir'' diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türk milleti yıkım ihalesini alan siyasi müteahhitlerin etnik hafriyat çalışmasıyla dağılmanın, parçalanmanın ve ayrılmanın sınırına yuvarlandı. Bundan sonra ülke ve millet olarak bizi çetin günler ve meşakkatlerle dolu bir dönem beklemektedir. Türk milleti elbette bir avuç çapulcuya teslim olacak kadar aciz, korkak ve zayıf değildir. Ancak, bunu öncelikle idrak etmesi gerekenler siyasi sorumluluğu üstlenenlerdir. Çok şükür sürekli olarak önerdiğimiz Kandil'e ve terörist kamplara yönelik hareket şimdilik havadan yapılmıştır. Artık hava operasyonu destekli kara harekatı bir an önce yapılmalı ve süresi 17 Ekim'de dolacak olan sınır ötesi harekat izni mutlaka uzatılmalıdır. Kandil canilerin başına yıkılmalıdır. İnleri yok edilmeli ve PKK'yı himaye eden, destekleyen, arkalayan ve aklamaya çalışan içte ve dışta kim varsa gerekli ders verilmeli ve hadleri bildirilmelidir. Türk devleti bunu yapmaya muktedirdir. Türk milleti böylesi bir mücadeleye her şeyiyle hazırdır ve bu kanlı örgütün ve bölücülüğün yok edilmesi ve kökünün kazınması için sabırsızdır. Şayet bunlar olursa, 'bıçak kemiğe dayandı' sözlerinin bir anlamı olacaktır. Ve 'sözün bittiği yerdeyiz, sabrımız bitti' diklenmelerinin inandırıcılığı ortaya çıkacaktır. Yoksa bu kanlı tezgah önce hükümeti ve başbakanı içine alacak, sonra da milletimizi ve vatanımızı kirli çarkın dişlerinde öğütecek ve un ufak edecektir.'' -''Terörle mücadeleye destek vereceğiz'' MHP lideri, parti olarak terörle yapılacak onurlu, milli ve kararlı her mücadelenin yanında ve arkasında olacaklarını bildirdi. Bahçeli, ''Eğer bu süreçte ihmal, atalet ve terörle mücadelede ipe un seren kayıtsızlık görürsek de, AKP'den bunun hesabını sormaktan asla geri durmayız'' ifadelerini de kullandı.