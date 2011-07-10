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Politika

"KAPUSUZ'UN MEKTUBU İADE EDİLDİ" ANKARA (A.A)

10 Temmuz 2011 14:57

-"KAPUSUZ'UN MEKTUBU İADE EDİLDİ" ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'un CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektubun ''cevaba değer bulunmadığını ve içeriğiyle birlikte iade edildiğini'' bildirdi. Tamaylıgil, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na gönderilen kişiye özel mektubun içeriğinin ''basına servis edildiğini, bunun yakışıksız, düzeysiz ve nezaketsiz bir tavır olduğunu'' ifade ederek, şunları kaydetti: ''Ağzından çıkanı kulağı duymayan, CHP'yi tehdit etme veya gözdağı verme cüretini gösterenlerin suflörü durumuna düşerek, 3 milletvekilimizin gözaltına alınma ihtimalini dillendiren, dedikodu yapma veya mesaj gönderme alışkanlığını berberde de sürdüren birinin, Sayın Genel Başkanımıza kişiye özel mektup yazması ve siyasi nezaketle bağdaşmayan, düzeysiz  bir üslupla yazılmış mektubunu, medya aracılığıyla kamuoyuna duyurması, hem suçluluğun telaşını, hem de bu girişimin şov amaçlı olduğunu göstermektedir. CHP geleneğinde, cevaba değer bulunmayan bu tür mektupların Genel Başkana sunulması usulden değildir. O nedenle Sayın Genel Başkanımız bilgilendirilerek cevaba değer bulunmayan AKP'li Kapusuz'un mektubu, içeriğiyle birlikte kendisine iade edilmiştir.''

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