"Kapalıçarşı" Frankfurt Kitap Fuarı'nda

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Ekonomist ve yazar Prof. Dr. Kenan Mortan ve Prof. Önder Küçükerman'ın kaleminden çıkan "Kapalıçarşı" adlı eser, yaşayan 7-8 büyük çarşı arasından hala üretim yapan tek yer olan Kapalıçarşı'nın, "arka dükkanlarını, gizemini, pek bilinmeyen saklı yanlarını" ortaya koyuyor."Kapalıçarşı'nın biraz gizemine yer ayırırsanız, Matruşka bebekleri gibi katman katman açılır" diyen Prof. Dr. Mortan, bu eserin fuarda tanıtılmasının önemine değindi.Öncelikle Kapalıçarşı'nın "hayata bakış biçimini" yansıtan bu kitabın fuara katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Mortan, yapısını 550 yıl koruyan, Darwin'in "uyum" teorisini Anadolu'da en güzel biçimde gösterenKapalıçarşı'nın, farklı ürünleri ön plana çıkarılmasıyla her dönem güncelliğini koruduğunu anlattı.Mortan, "Bir Tahran, Halep, Kahire çarşısı bit pazarıdır artık, geçmişleri olmayan objeleri satmaya çalışırlar. Bu nedenle kapalıçarşı özelliğiyle var olan tek çarşı, İstanbul'un Kapalıçarşısıdır. Çünkü, evrimi yapmayı bilmiştir" dedi.Çarşının bu özelliğinin ve İstanbul'un 500 yıllık finans merkezi olmasının, fuarda Avrupalılara, İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince'nin katkılarıyla İngilizce, Kültür ve Turizm Bakanlığının TEDA projesi sayesinde Almanca baskılarıyla anlatılacağını dile getiren Mortan, "Kapalıçarşı'nın gizemini Frankfurt'ta anlatmak keyif oldu" diye konuştu.