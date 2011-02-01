-"KANUNUN DEDİĞİNİ YAPIYORUZ" KARS (A.A) - 01.02.2011 - Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Belediye Meclisi'nin kentteki ''tartışmalı heykellerin'' kaldırılması yönünde karar aldığını belirterek, ''Kim ne derse desin, biz kanun ne diyorsa onu yapıyoruz'' dedi. Bozkuş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun talebi doğrultusunda, İmar Müdürlüğünün teklifiyle Belediye Meclisi'nde tartışmalı heykelle ilgili oylama yapıldığını, 23 üyeden 19'unun söz konusu heykelin kaldırılması yönünde oy kullandığını söyledi. Söz konusu heykellerin tescilli bir yapı üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Bozkuş, şunları kaydetti: ''Belediye Meclisimiz, 3194 Sayılı İmar Kanunu doğrultusunda tescilli bir yapı üzerinde yapılan heykellerin kaldırılması ve arkasından tarihi dokuya uygun bir proje geliştirilmesi yönünde karar vermiştir. Biz, hizmet alımı yoluyla oradaki heykelleri parçalar halinde kaldıracağız. Bunun için ihale yapacağız. İhale yaparken de oradaki heykellerin kaldırılması için yaklaşık maliyet tayin ediliyor ve arkasından da ihaleye çıkıp, ihaleyi alan firma kimse, gelip sözleşmeyi imzaladıktan sonra tespit ölçüleri içerisinde oradaki heykeli kaldıracağız. Heykel ilk önce yukardan aşağıya doğru, parçalar halinde kesildikten sonra aşağıya indirilecek ve daha sonra uygun bir noktaya götürülecek.'' İhalenin bu ay içerisinde yapılması durumunda önümüzdeki ay heykelin kaldırılmasına başlanabileceğini bildiren Bozkuş, ''Heykellerin kaldırılmasıyla ilgili ihale yapılırken, teknik ölçüler içerisinde bir çalışma başlatıyoruz. Bunun keşfi çıkacak, orada iskele kurulacak, vinç gelecek ve kaldırabileceği ölçülerde kısımlar belirlenecek, kesilecek, aşağıya indirilecek. Teknolojinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur'' dedi. Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin heykelle ilgili yaptığı incelemelere de değinen Bozkuş, şöyle devam etti: ''Heykelin yapımında kullanılan malzemelerin mukavemet yönünden yetersiz olduğu, bu yetersizlikten dolayı kesilerek oradaki heykelin götürülmesi aşamasında kırılmaların, dökülmelerin olabileceği ve bundan dolayı da götürülemeyeceği yönünde ifade kullanmışlar. Kim ne derse desin, biz kanun ne diyorsa onu yapıyoruz. Oradaki 1734 yılında Timur Paşa adına yapılan Kars'ın ilk tabyasının zarar görmemesi için bu tür tekniği kullanarak kaldırmaya çalışıyoruz. Meclisten çıkan karar da gayet olumlu. Oy çokluğu ile alınmıştır.'' Üçler Mahallesi'ndeki tepede kurulan ve inşaatına 2006 yılında başlanan İnsanlık Anıtı'nın yapımı, söz konusu bölgede tabya ve atış mevziilerinin bulunduğu gerekçesiyle Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 2008 yılında da durdurulmuştu.