-"Kanuni'nin görkemine kavuşturacağız" İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı sarayının birçok eksiği bulunduğunu belirterek, ''Burayı dünyanın öteki büyük saraylarının ciddiyetine, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki görkemine mutlaka kavuşturacağız'' dedi. Günay, Topkapı Sarayı'nda yenilenen Silah Teşhir Bölümü ve 4. avlu yapıları ile restore edilen Matbah-ı Amire'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Silah Teşhir Bölümü ile ilgili yapılan proje çalışmasıyla yapının tarihi mimari özelliklerinin ortaya çıkarıldığını ifade eden Günay, bu bölümde Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren silahların sergilendiğini anlattı. Sarayın restore edilen yeni binalarıyla teşhirlerin daha geniş kapsamlı yapılacağını anlatan Günay, Silah Teşhir Bölümü için aralarında Cahit Berkay, Demir Demirkan ve Hayko Cepkin'in de bulunduğu sanatçılar tarafından yapılan bestelerden oluşan özel bir müzik çalışması yapıldığını söyledi. Mutfaklar bölümünün restorasyonunun da bitirildiğini anlatan Günay, ''Topkapı Sarayı'nın çok eksiği var. Hala Topkapı Sarayı'nda yapılması gereken çok şey var. Burayı dünyanın öteki büyük saraylarının ciddiyetine, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki görkemine mutlaka kavuşturacağız'' dedi. Günay, Suri Sultani'yi iyileştirmeye çalıştıklarını da belirterek, sarayın depo, teşhir, sergi imkanlarını geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Göreve başladığı zaman sarayın avlusu içinde çeşitli lansmanlar yapıldığını anlatan Günay, artık saray içinde lansman ve etkinlik yapılmadığını, etkinliklerin birinci avluyla sınırlandırıldığını ifade etti. Günay, ''Topkapı Sarayı'nda geçmiş yıllarda bu sarayın rantını kullanan bazı girişimler ne kadar olmuştur bilmiyorum ama bu konuyu bütünüyle sorguluyorum. Şu anda hiçbir şekilde bu sarayın imkanları hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Sarayda, yönetimin dışında herhangi bir derneğin ve vakfın kullandığı tek bir metrekare yok'' dedi. -3 lahit ve vaftiz havuzu- Bu arada, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından bakımı, onarımı, güçlendirmesi ve restorasyonu yapılan Topkapı Sarayı Silah Teşhir Bölümü'nün restorasyon çalışmaları sırasında yerdeki 20 santimetrelik beton zemin kaldırılınca yıllardır üstü kapalı olan 4 kapak ortaya çıktı. Kapaklar açıldığında binanın olduğu yerde daha önceden bulunan Bizans bazilikasının üç lahit ve bir vaftiz havuzunun burada olduğu anlaşıldı. Ayrıca üzerinde semboller bulunan 20 metre derinliğinde su kuyusu ortaya çıkarıldı. Bu bölümler çelik konstrüksiyon üstüne cam kaplanarak ve aydınlatılarak ziyaretçilere açıldı. Bu arada, Silah Teşhir Bölümü ziyarete açıldığında Viyana Devlet Balesi'nden temin edilen ve Osmanlı ordusuna mensup çeşitli görevlilerin bir arada görüldüğü iki ayrı minyatür 15 metrekarelik iki perdeden yansıtacak. Ayrıca Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nden alınan Avrupa ve Akdeniz'i içeren harita da 10 metrekarelik harita haline getirilerek sergilenecek.