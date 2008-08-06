"Kanuni" dönemi dizi oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT ile ortak yapmayı planladığı dizi projesini Antalya'da gerçekleştirecek ünlü yapımcı Mario Kassar'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den destek geldi.



Temel İçgüdü, Terminator, Robocop gibi filmlerin Amerikalı yapımcısı Mario Kassar, TRT Dış Yapımlar ve Satımlar Müdürü Fuat Kale ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.



Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Kassar, Türel'e yeni projesini anlattı.



TRT ile yapılan işbirliği ön anlaşması sonucunda Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan mini dizi çekmeyi planladıklarını belirten Kassar, bu nedenle Antalya film stüdyolarını gezdi. Film stüdyolarında detaylı inceleme yapan Kassar, Antalya'nın iklimi, doğası, trafiği, tarihi ve konaklama sorunu bakımından prodüksiyon için uygun bir kent olduğunu belirtti.



Antalya'nın film çekimi için birçok Doğu Avrupa ülkesinden daha iyi mekana sahip olduğunu vurgulayan Kassar, Kanuni Sultan Süleyman dönemi dizisi için şu anda yurt dışında senaristlerle görüşmelerinin sürdüğünü, TRT yöneticilerinin ise tarihçilerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Kassar, dizi projesinin 2009 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.



Türel'den destek



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Mario Kassar'ı Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Mario Kassar'ın annesinin vefat ettiğini öğrenen Başkan Türel, ünlü yapımcıya başsağlığı diledi.



Mario Kassar'ın, Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatacak dizisi için gereken her türlü desteği vereceğini vurgulayan Başkan Türel, Antalya'nın ve film stüdyolarının sinema endüstrisinde kullanılmasının önemine dikkati çekti.