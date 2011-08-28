-"KANDİL'DE RAHAT YAŞANILMAYACAK" ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son operasyonlarının çok etkili ve çok sonuç alıcı olduğunu belirterek, ''Sınırötesi operasyonlar etkili, karşılığını buldu. Devam ediyor. Bu, bir yeni entegre stratejidir'' dedi. Beşir Atalay, Kanal 7 televizyonun canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Son günlerde meydana gelen terör olayları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin son operasyonlarıyla ilgili sorular üzerine Atalay, Türkiye'de seçimin ardından yeni Anayasa çalışmalarının tartışılmaya başlanacağını belirterek, beklenen güzel gelişmelerin önünü kesmek için böyle bir atmosferin oluşturulduğunu söyledi. Atalay, ''Türkiye'nin yeni Anayasa'ya hazırlandığı sırada ortalığı karıştıranlar, Türkiye'deki demokratik gelişmelere, olumlu gelişmelere sadece darbe vuruyorlar'' dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin son operasyonlarının çok etkili ve çok sonuç alıcı olduğunu bildiren Atalay, operasyon sonrası bölgede sonuçlara ilişkin tespit yapıldığını anlattı. ''Sınırötesi operasyonlar etkili, karşılığını buldu. Devam ediyor. Bu bir yeni entegre stratejidir'' diyen Atalay, konuyla ilgili süreç içinde Bakanlar Kurulunda, Milli Güvenlik Kurulunda, Terörle Mücadele Yüksek Kurulunda ve bazı değişik platformlarda toplantılar yapıldığını, konuya bütün boyutlarıyla çalıştıklarını söyledi. Beşir Atalay, ''Yürüttüğümüz politika, hepsi bir stratejinin bir parçası. Entegre bir strateji. Bütün boyutlarını göz önüne alan, hiç bir boşluk bırakmayan bir bakış. Bu şekilde devam edecek'' dedi. Devletin kendi toprağında güvenliği sağlamasının görevi olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti: ''Bu manada çok boyutlu güvenlik tedbirlerimiz sürüyor ve sürecek. Güvenlikte hiç bir boşluk olmayacak. Yeni çalışmalar da var. Alan hakimiyeti olarak ve sınır ötesi operasyonlar olarak bir boşluk olmayacak. Çünkü bu olmadığında diğer çalışmalarınızda da yeterli sonuç alamazsınız. Hukukun içinde olma hassasiyetimiz var daima. Bütün bu çalışmalarımız hukukun içinde olacak, hiç bir olağanüstülük olmayacak, hukuk dışılık asla olmayacak. '90'lı yıllar' tartışması deniyor. 90'lı yıllar hatırlamak bile istemediğimiz yıllar. Asla böyle bir şey söz konusu olmayacak. Onun için güvenlik tedbirlerimizi alacağız ama demokratikleşmeyle ilgili hedeflerimizde hiç bir kısalma yok, onların hepsi yine devam edecek. Aksine vatandaşlarımıza daha fazla sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumaya daha özen göstereceğiz. Asla hukuksuzluk, adaletsizlik olmayacak.'' -Kandil- Başbakan Yardımcısı Atalay, bir soru üzerine, Kandil'in güvenli bir yer olmadığını bildirdi. Kara operasyonu ile ilgili bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Atalay, topçu ateşinin ise yapıldığını belirtti. Güvenlik ile ilgili tedbirlerin terör örgütünün tutumları karşısında kaçınılmaz olduğunu anlatan Atalay, asker ve polisleri şehit edenlere karşı en ileri tutumun sergilenmesi gerektiğini söyledi. Atalay, güvenlik ile ilgili hiç bir boşluğun olmayacağını ve gerekli yeni tedbirlerin alınacağını da ifade ederek ''Kandil falan artık rahat yaşanılır yerler olmayacak'' diye konuştu. Yeni dönemde hem komşular hem de Avrupa ülkeleri ile daha etkili temas ve çalışma yapılacağını belirten Atalay, Kuzey Irak'ın da daha fazla adım atıp bir şeyler yapması gerektiğini vurguladı ve bu kapsamda diyaloğun artacağını belirtti. Uyuşturucu trafiğinin Avrupa'ya da yansıdığına işaret eden Atalay, bu konuda bazı Avrupa ülkelerinin de bir şeyler yapmaya başladığını belirtti. Atalay, vatandaşı kazanmak için yapılması gereken her şeyi yapacaklarını ve bunlara ivme kazandıracaklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Terör, silah varken diğer çalışmaları yürütmek kolay değil'' dedi ancak buna rağmen gerekli düzenlemelerin zaman da kollanarak yürütüleceğini bildirdi. Beşir Atalay, Kandil bölgesinde köylerin boşaltılması ile ilgili olarak bir soruyu yanıtlarken, haberlerde geçtiğini ve gördüğü ancak ''Doğrusu bizim kendi çalışmamız içerisinde öyle bir görüşme, öyle bir şey yok ama oralarda kendiliğinden olan bir şey varsa o ayrı bir değerlendirme. Bazı bilgiler de alınıyor o konularda tabi'' dedi. BDP'nin ''Demokratik Özerklik'' çalışması ile ilgili bir soruyu yanıtlarken Atalay, ''Özerklik gibi bir kavramı çok ucuz telaffuz ediyorlar'' dedi. Özerklikle ilgili bu çalışmayı yapanların kendisinin de herhangi bir tanımlama yapmadığını anlatan Atalay, ''Demokratik Özerklik dediği kavramın içerisinde neler var, hangi unsurlar var böyle bir şey yok'' diye konuştu. Bunların pratikte yürüyen hayatın içerisinde hiç bir anlamı, hiç bir değeri yok diyen Atalay, ''Bunlar, sonuç alıcı kendileri açısından da uygulanabilir bir şey olmadığını biliyorlar ama sadece vatandaşın kafası karışıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız bunları çok ileri olumsuz gelişmeler olarak yorumluyorlar, algılıyorlar. Bunu federasyon gibi, icabında başka kavramlara doğru değerlendirenler oluyor, burada üzücü olan bu. Yoksa pratikte hiç bir anlamı yok zaten savcılar da o süreçle ilgili çalışmayı yapıyorlar'' dedi.