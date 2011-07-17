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Dünya

"KAN TESTLERİ GÜVENİLİR DEĞİL" CENEVRE (A.A)

17 Temmuz 2011 21:40

-"KAN TESTLERİ GÜVENİLİR DEĞİL" CENEVRE (A.A) - 17.07.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), verem hastalığını tespit etmek için kullanılan kan testlerinin güvenilir olmadığını  bildirdi. BM örgütü DSÖ'den bugün yapılan açıklamada, verem hastalığıyla ilgili testlere yönelik yeni bir tavsiye yayımlanacağı belirtilirken, gelecek hafta sonuna doğru yayımlanması beklenen tavsiyede hastalara eski metot tükürük mikroskopisine devam etmelerinin önerileceği kaydediliyor. DSÖ'nün Veremi Durdurma Bölümünün Müdürü Mario Raviglione, Amerikan Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, testlerin para ve zaman kaybına neden olduğunu, hastalıkla ilgili uygun tedavileri riske attığını söyledi. Veremle ilgili kan testlerinin genellikle Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulandığı bildiriliyor. Dünyada halen 3 milyonu Hindistan'da olmak üzere 14 milyon verem hastası olduğu tahmin ediliyor.

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