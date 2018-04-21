T24 LogoT24 Logo
Gündem

"KAHYA"  OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Kadıköy-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

21 Nisan 2018 15:59

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Kadıköy-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kadıköy-Kartal dolmuş hattındaki şoförlerden zorla para aldığı iddia edilen 14 \"kahya\" gözaltına alınmıştı. Aynı aileye mensup şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirilmişti. Emniyette sorguları tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmeleri
-Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA KadıköyKartalEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKadıköyKartalAynıEmniyetteGörüntü Dökümü Adliyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24