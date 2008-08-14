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Kültür-Sanat

"Kahvaltıda Caz" sürüyor

Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden "Kahvaltıda Caz" konserlerinde, 17 Ağustos'ta İlhan Erşahin Trio sahnede.

14 Ağustos 2008 03:00

Sakıp Sabancı Müzesi'nde müzik ile müze gezisini pazar kahvaltılarında buluşturan "Kahvaltıda Caz" konserleri, 17 Ağustosta İlhan Erşahin Trio ile sürüyor.

İtalyan usta Joe Lavano ile çalışmalarını sürdüren, Wallace Rooney, Jeff Williams, Cameron Brown, Victor Lewis, Eddie Henderson ve Valery Ponomarev gibi ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan İlhan Erşahin'in saksafon tekniği, Sonny Rollins ve Joe Henderson gibi efsane sanatçıların tekniğiyle kıyaslanıyor. Yaptığı müzikte geleneksel Türk motiflerinden funk müziğe kadar çeşitli ezgiler bulunan Erşahin, herkesi derinden etkileyen "Ezan" isimli bestesiyle tanınıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgân Atlı Köşk'te düzenlenecek "Kahvaltıda Caz" konserlerinin biletleri Biletix'ten ve SSM ana gişeden temin edilebilir.

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