-"KAHR-I PERİŞAN EDECEĞİZ" ERZİNCAN (A.A) - 24.07.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Milletimiz müsterih olsun. Belki üzüntüler yaşayacağız. Belki şehitlerimiz gene olacak. Ama herkes şunu bilecek ki ay-yıldızlı bayrak ilelebet dalgalanmaya devam edecektir'' dedi. Erzincan'da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgaz verilmesi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, son günlerde ülkede yaşanan terör olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Terörle mücadele konusunda hükümetin sürekli çalıştığını ifade eden Yıldırım, ''Biz Sayın Başbakanımızın liderliğinde gece–gündüz, yaz–kış demeden çalışıp ülkemizi kalkınmış, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış lider bir ülke yapmaya çalışırken, görüyoruz ki boş durmayanlar da var. Bazı gafiller, ahmaklar, aklı sıra bu memleketi bölmek istiyorlar. Bunun için teröre, silaha başvuruyorlar'' diye konuştu. Konuşmasında şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Geçen günlerde 13 Mehmedimizi bağrımıza bastık. Şehitlik mertebesine ulaştılar. Bugün gene 3 şehidimiz var. Ruhları şad olsun. Onlar ölü değildir. Onlar her Türk vatanı evladının kalbine yerleşmiştir, onlar kalbimizde taht kurmuştur. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin. Asla başaramayacaklar. Bin yıldan bu yana bu topraklarda ahdettik, anlaşma yaptık, kardeşliğimizi ilan ettik. Bu kardeşliğimizi kimse bozamayacak. İşte bunu anlamak isteyen gelsin Erzincan'ı görsün. Ayağını ona göre denk alsın. Değişmeyen bir şeyimiz var. Her vatandaşımızın gönlünde, aklında değişmeyen şey, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ve tek millettir. Bunun aksine kim hareket etmek isterse bu büyük milletten hiçbir zaman müsamaha beklemesin.'' Yıldırım, Türk milletinde var olan birlik ve beraberlik ruhunun sonsuza kadar devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Genç insanlarımızın hayatına kastedenleri bu ülkede kimse asla hoş görmeyecektir. Bu birlik ve beraberlik ilelebet, sonsuza kadar devam edecektir. Bunu yaparak ne milleti sindirebilir, ne de bizleri korkutabilirsiniz. Şunu iyi bilin. Milletin özgürlüğü de alabildiğine genişleyecek. Birliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenecek. Ama silah doğrultanlara da misliyle cevap verilecek. Bu da böyle bilinmelidir. Kimse silahın arkasına saklanarak çirkin emellerini bu ülkeye, bu büyük millete dayatmasın. Böyle bir gaflet içinde bulunmasın.'' -''TERÖRE DOĞRUDAN VE DOLAYLI ARKA ÇIKMAYIN''- Yıldırım, terörün yıldırma ve sindirme uygulayarak insanları korkutmayı hedeflediğini anımsatarak, buna karşılık iş birliğinin şart olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, şöyle dedi: ''Bu zor bir mücadeledir. Bu mücadelede kayıplarımız olacaktır. Bunu biliyoruz, bunu bekliyoruz. Terörün hedefi de budur. Yıldırmak, sindirmek ve korkutmak. Ondan sonra kirli emellerini gerçekleştirmek. Bakın hiçbir terör sorunu olmayan Norveç kana bulandı. Ülkenin dengesi bir günde değişti. Demek ki bu küresel bir tehdittir. Küresel bir tehlikedir, küresel bir beladır. 'Bugün bana değmeyen yılan bin yaşasın' diyenlerin yarın aynı tehlikeyi yaşayacakları mutlaktır. Ve görülmüştür. O sebeple bu konuda hem içeride hem de dışarıda iş birliği şarttır.'' Teröre doğrudan ya da dolaylı arka çıkılmaması gerektiğini bildiren Yıldırım, ''Biz dostlarımıza, bize dost gözükenlere hep bunu söylüyoruz. Teröre doğrudan ve dolaylı arka çıkmayın. Yarın gelir o namlular size yönelir. Siz de aynı dertten perişan olursunuz. Ama milletimiz müsterih olsun. Belki üzüntüler yaşayacağız. Belki şehitlerimiz gene olacak. Ama herkes şunu bilecek ki ay-yıldızlı bayrak ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Bu bayrağın yanına başka bayraklar yakıştıranları da kahr-ı perişan edeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum'' dedi. Tören, doğalgazın meşalelerle yakılmasının ardından sona erdi. Bakan Yıldırım, beraberindekilerle birlikte 14 Temmuz tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit düşen Erzincanlı Uzman Onbaşı Fahrettin Aksu'nun annesinin evini ziyaret etti. Aksu'nun ağabeyisi Nizamettin ve annesi Şükriye Aksu ile görüşen Yıldırım, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım daha sonra Avea bireysel satış noktası ile iki iş yerinin açılışını yaptı. Yıldırım, açılışının yaptığı pastahande, 300 kilogram ağırlığında, 1,20 metre uzunluğundaki Kahramanmaraş dondurmasını satırla keserek, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle gazetecilere ikram etti.