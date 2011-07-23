-"KAFAMIZI KOPARSALAR DA GÖVDEMİZ SAĞLAM" İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe'yi kimsenin yok edemeyeceğini söyledi. Nihat Özdemir, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın sonunda söz alarak, üyelere destekleri nedeniyle teşekkür etti. Özdemir, toplantıya 554 üyenin katıldığını belirterek, ''Bu 554 değerli üyenin burada sergilemiş oldukları duruştan dolayı, tüm yönetim kurulu üyeleri adına hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz'' dedi. ''Bizi kimse yok edemez. Kafamızı koparsalar da kollarımızı koparsalar da gövdemiz sağlamdır. O gövdeden yine kollarımız, yine kafamız çıkar'' diyen Özdemir, bu ifadelerin yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e ait olduğunu söyledi. Eski yöneticilerden Vefa Küçük'ün, geçmişte bir oy farkla Aziz Yıldırım'a seçimi kaybettiğini hatırlatan Özdemir, ''Ben Ali Şen döneminde yöneticiyken, Vefa Küçük başkan vekilimdi. Birçok şeyi ondan öğrendim. O günlerden bugüne üstüne çok şey koyduğunu gördüm. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyüklüğünü bugünkü konuşmasında gösterdi. Sağol, varol'' diye konuştu. -AVRASYA MARATONU TEKLİFİNE DESTEK- Kongre üyesi Osman Atakan Tekin'in 16 Ekim'de düzenlenecek Avrasya Maratonu'nda yürüme teklifini de değerlendiren Özdemir, ''16 Ekim'deki yürüyüş gerçekten önemli. Yapalım, Fenerbahçeliliğimizi gösterelim. Yönetim olarak destekliyoruz. Ben de yürüyüşü çok severim. Beraber yürüyeceğiz inşallah'' dedi. Fenerbahçe'nin başına gelen olayın 3 Temmuz'da gerçekleştiğini hatırlatan Özdemir, ''9 Temmuz'da basın toplantısı yaptık. Durum değerlendirmesi yaptık, avukatlarla görüştük ve 9 Temmuz'da basın toplantısı yapmanın uygun olduğuna karar verdik'' diye konuştu. -''KONTENJAN ÜYELERİMİZ DESTEK VERDİLER''- Kulübün kontenjan üyeleriyle ilgili yapılan konuşmalardan rahatsız olduklarını belirten Nihat Özdemir, şöyle konuştu: ''Başımız belaya girdiği dakikadan bu dakikaya kadar, kontenjan üyemiz olan milletvekillerimiz, emniyet müdürlerimiz, başsavcılarımız, savcılarımız, hakimlerimiz hepsi aradılar, hepsi yanımızda olduklarını ifade ettiler. Devletin hangi kademesinde olursa olsun kime müracaat ettiysek en geç bir saat içinde randevumuza cevap verdiler. Gittik onlarla basına intikal etmeyen bir şekilde dertlerimizi anlattık, desteklerini aldık. Bundan şüpheniz olmasın.'' -BAŞKAN YILDIRIM'I ALKIŞLADILAR- Toplantının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ın isteğiyle üyeler ayağa kalkarak, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ı alkışladı. Bu arada, toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının, amatör şubelerde küçülmeye gidileceği yönünde bir karar alıp almadıkları sorusuna Nihat Özdemir, ''Böyle bir şey yok'' yanıtını verdi.