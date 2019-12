-"Kadınlar AK Parti iktidarını iyi bilirler" ADIYAMAN (A.A) - 14.08.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin son 10 yılda çok önemli gelişmeler yaşadığını söyledi. Bakan Yılmaz, AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Demokrasi Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde yaşanılan gelişmeleri anlattı. AK Parti'nin 10 yıllık iktidarı döneminde, başta ekonomi olmak üzere her alanda önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: ''10 yıllık süreçte o kadar çok şey yapıldı ki anlatılması imkansız. Sizler zaten bu yaşananları biliyorsunuz. Özellikle yaşlı arkadaşlarımız geçmişi daha iyi biliyor. 90'lı yıllarda ben bir bürokrattım. O günleri gayet iyi hatırlıyorum. Bu Türkiye'nin borçları çevrilebilecek mi? çevrilemeyecek mi? diye düşünüyorduk. Emekliye maaş verebilecek miyiz? diye düşünüyorduk. O tarihte Türkiye'nin 1 yıllık üretimi 230 milyar dolardı. Geçen yıl 740 milyar dolara yaklaştı. 3 katından daha fazla bir rakama yaklaştı. O gün kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardı. Yine geçen yıl itibari ile 10 bin doları geçti. Bu dünyadaki krize rağmen. O kriz olmasa yine çok farklı noktada olacaktık. Dünya'da Türkiye'nin sıralaması değişti.'' Kendi dönemlerinde 15 bin kilometre duble yol yaptıklarını ifade eden Bakan Yılmaz, şunları anlattı: ''Bu yaptığımız tasarruflarla çok büyük hizmetler yaptık. Özellikle alt yapı konusunda. Bir petrol bulmadı Türkiye. Bir altın yatağı da bulmadık. Eskiden kötü yönetimler tarafından yapıldığı için bunlar olmadı. Eskiden başka yerlere giden kaynaklar millete hizmet olarak döndü. İnşallah bu Ramazan ayında kara yollarında 15 bin kilometreye ulaşacağız. Bunu ilk söylediğimiz zamanlar insanlara hayal gibi geliyordu. Biz geldiğimizde 6 bin kilometre duble yol vardı. Biz geldikten sonra 15 bin kilometre o rakamın üstüne ekledik.'' Bakan Yılmaz, sadece ekonomi değil, eğitim ve sağlık alanında da çok önemli yatırımlar yapılarak, vatandaşların rahatlatıldığını dile getirdi. -"En büyük destek kadınlardan"- Kadınların AK Parti iktidarını iyi bildiklerini ve yapılan hizmetleri daha iyi bir şekilde fark ettiklerini dile getiren Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Kalkınma demek sadece büyümek demek değildir. Bu büyümenin yansımalarını topluma yaymak demektir. Adaletle birlikte kalkınan, değişik bölgeler arasında eşit miktarda büyümek demektir. Her tarafa aynı nazarla bakıyoruz. Batıya neyse doğuya da o olacak düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bu anlamda çok önemli icraatlar yaptık. Bunu en iyi bilen bayan kardeşlerimizdir. Mutfakta en büyük sıkıntıyı çekenler onlardı. Şimdi sıkıntı çekiyorlar mı? Neden bu bayanlar en çok AK Partiye destek çıkıyorlar? Buradan belli oluyor. Engelli ailesi olana bile destek veriyoruz. KÖYDES Projesi ile her yere su götürdük. Önceden kadınlar götürüyordu. Şimdi hesaplarına parayı aktarıyoruz. AK Parti kadınlara gereken desteği veriyor.'' Bütün dünyanın Türkiye'ye bakış açısını değiştirdiğine vurgu yapan Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Birçok engel bizim dönemimizde kalktı. Bakın yüzde 47 oy almış bir parti kapatılmaya çalışıldı. Bu ayıpları yaşadık. Ekonomik başarıları bu şartlar altında aldık. Bunlar olmasaydı kim bilir nerelerde olacaktık. 2009 gibi bir krizde Türkiye hiçbir yerden borç almadan üstesinden geldi. Ve bunu da büyüyerek geçirdi. Kim bilir o kapatma davası olmasaydı neler olacaktı. Biz hangi konuma gelecektik. Bugün bütün dünya bize imrenerek bakıyor. Bizi hakemliğe çağırıyorlar. Doğusunda ne olup bittiğine, batısında ne olup bittiğine bakmayan bir ülke var. Dört bir yanına bakan bir ülke var. Sözü dinlenen bir Türkiye var. Hasta adam denen bir Türkiye yok. Liderliğine başvurulan bir ülke var. Türkiye'ye bakış değişti. Çok farklı bir hale geldik. Somali'de bir açlık yaşanıyor. En fazla bu işin bayraktarlığını yapan ve herkesi yardıma çağıran Başbakanımızdır. Zaten biliyorsunuz Başbakanımız önümüzdeki günlerde Somali'ye gidecek. Çok zor şartlar altında yaşayan o halkın durumunu görmek için gidiyor. Orada adaletin ve yardımlaşmanın işaretini dünyaya duyuracak. Halkımızın yaptığı bu fedakarlık dünyada unutulmayacak. O toplumda bunu tarihi boyunca unutmayacak. İnşallah kamu kurumlarımızla ve halkımızla yaptığımız bu fedakarlık dünyaya örnek olacak.'' Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan ve AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise yaptıkları konuşmalarda Türkiye'nin son 10 yılda yaşadıklarını örneklerle anlattılar. Yapılan konuşmaların ardından AK parti İl Başkanı İbrahim Halil Fırat, Bakan Yılmaz'a Adıyaman yöresine ait halı hediye etti.