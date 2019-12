-"KADINA ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI" TBMM (A.A) - 25.11.2010 - MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, kadına şiddeti engellemek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. MHP Yozgat Milletvekili Ekici, ''25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'' ile ilgili olarak, böyle bir günün olmasının bile ''utanç verici'' olduğunu ifade etti. Kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir olmadığını ve herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Ekici, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şiddet gören, töre uğruna öldürülen kızların bulunduğunu söyledi. Ekici, ''Kadınlar şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalmaya devam ediyorlar'' dedi. Problemin temelinde bilinç zafiyetinin yattığını dile getiren Ekici, kadına şiddeti engellemek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlattı. Ekici, ceza ve yaptırımların da caydırıcı hale getirilmesini isteyerek, ''Kadın ve kadına şiddet, medyatik nesne olarak kullanılmamalıdır. Bunun önüne geçmek önemli bir devlet görevidir'' diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, bugün Türkiye'de her on kadından dördünün fiziksel şiddet mağduru olduğunu ve bu oranın her geçen gün arttığını söyledi. Arıtman, ''Kadına yönelik şiddet ile mücadele ediliyor gibi yapılıyor ama gerçekte mücadele edilmiyor. Türkiye'de cinsiyet ayrımcılığı artıyor'' dedi. Kadın belediye başkanı oranının yüzde bir bile olmadığını, tek kadın vali bulunmadığını, Mecliste kadın oranının yüzde 9 olduğunu dile getiren Arıtman, ''Bu ülkede iktidar tarafından kadın hakkı türban hakkıyla sınırlandırılmakta, bunun ötesine geçilmemektedir'' diye konuştu. Kadını çocuk yapmaya zorlamanın şiddet uygulamanın türlerinden biri olduğunu ifade eden Arıtman, ''Bu ülkenin kadınları güçsüzleştirildikçe ülkemiz de güçsüzleşecektir'' dedi. -DEVLET ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI- BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, son beş yılda 2 bin dolayında kadının namus cinayetlerine kurban gittiğini söyledi. Buldan, ''Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede devlet üstüne düşeni yapmalı ve bu mücadeleyi yürüten kadın örgütlerine destek vermelidir'' diye konuştu. Pervin Buldan, devletin şiddet mağduru olan kadınların korunmasındaki önemli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, kadına karşı şiddetin partiler üstü bir mesele olduğunu, sabah kadın milletvekilleriyle ortak basın bildirisi yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili bir süre önce araştırma komisyonunun kurulduğunu anımsatan Şahin, komisyonda yapılan çalışmaları ve sonuçlarını anlattı. Bu konuda kadının eğitimi, istihdamı kadar erkeklerin zihinsel dönüşümünün de önemli olduğunu belirten Şahin, komisyon sonuçlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesine dönüştüğünü hatırlattı. Şahin, ''Sorun, AK Parti iktidarının değil toplumsal sorundur'' dedi. MHP'nin önerisi reddedildi.