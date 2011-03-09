-"KADINA ŞİDDET" MECLİSTE TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, ''Kadın cinayetlerinin son bulmasını, devletin şiddeti önlemesini ve şiddete uğrayanı korumasını'' amaçlayan kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Şahin ve 7 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan ''Kadının ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, öncelikle en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korunmasının amaçlandığı belirtildi. Şiddete uğrayan kişiye karşı alınan koruyucu tedbir kararlarının gereklerini yerine getirmeyen, şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi, 4 aydan 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak. Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Teklifi, ''şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan; kadınların, çocukların, eşlerin, nişanlıların, yakın ilişki içinde yaşayanların, nişanlılık, evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona eren bireyleri ve diğer aile bireylerini'' kapsıyor. Teklife göre, aile mahkemesi hakimi, Türk Medeni Kanunu'nda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, istem üzerine veya resen koruyucu tedbirler alabilecek. Şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi korunan bireye karşı şiddete yönelik söz ve davranışlarda bulunamayacak, evden uzaklaştırılacak ve ev şiddete uğrayan kişilere tahsis edilecek. Korunan bireylere, bireyin konut, okul ya da iş yerine yaklaşamayacak, eşyalarına zarar veremeyecek, iletişim araçları ile rahatsız etmeyecek. Silahını kolluk kuvvetlerine teslim edecek, kamu görevlisi ise çalışma saatleri dışında silahını kurumuna teslim edecek. Ayrıca, alkol, uyarıcı veya uyuşturucu bir madde kullanarak korunan bireylere ya da bireyin konutuna, okuluna veya iş yerine yaklaşamayacak, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması gerekecek. Korunan bireyin barınma yeri olmaması halinde, kendisine ve çocuklarına barınma yeri sağlanacak, geçici maddi yardım yapılacak, lehine tedbir nafakası bağlanacak ve kamu kurumunda çalışıyorsa iş yeri değiştirilecek, ayrıca fiziki koruma altına alınacak. Şiddet gören kişiye, nafaka bağlanamaması halinde geçici maddi yardım yapılacak. Bu ödenek, İçişleri Bakanlığından karşılanacak. Yapılan bu ödemeler, şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişiden tahsil edilecek. -KORUYUCU TEDBİRLERİN SÜRESİ EN FAZLA 6 AY- Bu koruyucu tedbirlerin süresi en fazla 6 ay olacak. Bu tedbirler, başsavcılığın istemi veya korunan bireyin başvuruda bulunması üzerine, derhal duruşma yapılmaksızın, şiddetin uygulandığına ilişkin delil veya belge aranmaksızın verilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, savcı tarafından acil koruyucu tedbir kararı verilecek. Kolluk görevlileri, bu karar verilinceye kadar şiddete maruz kalan birey için gerekli güvenlik tedbirlerini alacak. Acil korunma tedbiri en fazla 30 günlük süre için verilecek. Savcı veya ilgililer her zaman, verilen tedbir kararının kaldırılmasını veya değiştirilmesini hakimden isteyebilecek. Hakim, tedbirleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilecek, değiştirilebilecek. Koruyucu tedbir kararını yerine getirmeyen kişinin durumu savcıya bildirilecek ve savcı bu kişiyi gözaltına aldırabilecek, tutuklanmasını talep edebilecek. Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, öğrendikleri şiddet eylemlerini savcılığa ve kolluk görevlilerine bildirmek zorunda olacak. -ŞİDDETTEN KORUMA BÜROSU KURULACAK- Cumhuriyet başsavcılıklarında şiddetten koruma bürosu kurulacak. Şiddetten koruma bürosu, tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin bu tedbirleri alacak veya alınmasını sağlayacak. Aile Mahkemesinden koruma tedbirleri alınması için talepte bulunacak. Şiddet gören kişilerden yardıma, barınmaya veya benzeri diğer hizmetlere ihtiyacı olanlara, ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışacak. Kolluk görevi, oluşturulacak şiddetten koruma birimi tarafından yerine getirilecek. Yeteri sayıda kolluk görevlisi bu birimde görevlendirilecek. Kurulacak olan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ise korunan bireylere; hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik edecek. Müdürlük hakimin isteği üzerine; tarafların geçmişi, ailesi, çevresi, eğitim, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, şiddet uygulayan veye uygulama ihtimali bulunan kişinin karşı tarafa ve topluma karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayacak. -GÖREVLİLERİN EĞİTİMİ- Aile mahkemesi hakimleri, savcılar, kolluk görevlileri, sosyal çalışma ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim görevlileri gerekli eğitimi alacak. Koruyucu tedbir kararlarının gereklerini yerine getirmeyen, şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi, 4 aydan 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Savcı, koruyucu tedbir kararlarının gereklerini yerine getirmeyen kişinin tutuklanmasını talep edebilecek. Bu suçlar dolayısıyla açılacak davalar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülecek. Bu düzenlemenin uygulanması nedeniyle öğrendikleri bilgi ve belgeleri açıklayan ve yayımlayan kişiler, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.