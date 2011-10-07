-"Kadına şiddet" fotoğrafına tepki ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Basın Konseyi, bir gazetenin manşetinde yer alan ve kamuoyunun tepkisini çeken kadına yönelik şiddet haberi ve fotoğrafıyla ilgili resen işlem başlattığını bildirdi. Basın Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin manşetinde ''Kadına şiddette son nokta'' başlığı altında aile içi şiddete maruz kalarak eşi tarafından bıçaklanmış bir kadının sedye üzerindeki fotoğrafının hiçbir gizleme veya buzlama yapılmaksızın tüm çıplaklığıyla ve pervasızca yayınlanmış olmasının kamuoyunda çok ciddi infiale yol açtığı belirtildi. Basın Konseyini telefon, faks ve e-posta yağmuruna tutan çok sayıda vatandaşın, kadına yönelik şiddeti düşüncesizce manşete taşıyan bu haber ve fotoğraf hakkında şikayetlerini bildirdiği ifade edilen açıklamada, Basın Konseyinin kamuoyu gündemine yerleşen ve çok ciddi tepki uyandıran bu fotoğraf ve haberle ilgili basın meslek ilkeleri yönünden derhal bir inceleme başlattığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca konunun sürüncemede kalmaması ve en kısa zamanda karara bağlanabilmesi amacıyla Basın Konseyi Genel Sekreterliğinin, Basın Konseyi Yüksek Kurulunu, bu konuyu tek gündem maddesi olarak görüşmek üzere acil toplantıya çağırdığı kaydedildi.