-"KADDAFİ YARALI KURT GİBİ" BİNGAZİ (A.A) - 07.03.2011 - Libya'daki direnişçiler, Batı'nın taktik hava saldırılarıyla Muammer Kaddafi'yi engellememesi durumunda Libya liderinin "yaralı bir kurt" gibi davranarak, ülkedeki petrol sahalarına saldırabileceğini söyledi. Bingazi'deki direniş hareketinden Mustafa Geryani, "Batı'nın harekete geçmesi gerekiyor, yoksa bu çılgın adam (Kaddafi) petrol sahalarına bir şeyler yapacak. Yaralı bir kurda benziyor. Batı taktik hava saldırılarıyla müdahale etmezse Kaddafi petrol sahalarını uzun süre kullanım dışı bırakabilir" dedi. Geryani, Reuters'a yaptığı açıklamada, ayrıca, "Ecdabiye ve ötesinde yaklaşık 17 bin direnişçi var, ancak dağınıklar" diye konuştu. -"KADDAFİ'NİN İSTİFASINI GÖRÜŞÜRÜZ" Libyalı yetkililerin ulusal diyaloğa şans tanınması yönündeki taleplerine yanıt veren muhalifler, Muammer Kaddafi yönetimiyle genel bir diyaloğa ihtiyaç olmadığını ve yapılacak herhangi bir müzakerenin öncelikle Muammer Kaddafi'nin istifası üzerine temellendirilmiş olması gerektiğini bildirdi. Eski Libya Başbakanı Cadallah Azous El Talhi'nin isyancı liderlerine yönelik diyalog çağrısı konusundaki değerlendirmesi sorulan muhalif yetkili Ahmet Cebrail, "Talhi yakın bir tanıdığımdır. Libya'da geniş ölçüde saygı gören, Kaddafi'ye karşı durmuş biridir. Ancak yapılacak herhangi bir müzakerenin Kaddafi'nin istifa etmesi üzerine temellendirilmiş olması gerektiğini en başından bu yana söylüyoruz. Başka bir ara yol yok" dedi. Devlet televizyonuna çıkarak, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinin ileri gelen şahsiyetlerine hitap eden El Talhi, yabancıların yeniden ülkeyi ele geçirmelerine şans vermemek, akan kanı durdurmaya yardım etmek ve krizi çözmek için ulusal diyaloğa şans tanınmasını istemişti. -213 BİNDEN FAZLA YABANCI İŞÇİ KAÇTI- Uluslararası Göç Örgütü, yaşanan şiddet nedeniyle Libya'dan 213 binden fazla yabancı işçinin kaçtığını bildirdi. Örgütün sözcüsü Jemini Pandya, Libya'dan 213 binden fazla işçinin kaçtığını, yüzbinlercesinin de ülkeden çıkmaya çalıştığını belirterek, ayaklanma başlamadan önce Libya'da 1 buçuk milyon göçmen işçinin bulunduğunu söyledi. Pandya, 65 bin göçmen işçiye yardım için 49,2 milyon dolar arayışı içinde olduklarını ifade ederek, bu rakamın, bugün BM ve diğer örgütler tarafından açıklanacak 160 milyon dolar acil yardım talebinin parçası olduğunu kaydetti. -JAPONYA YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK Japonya, Libya'ya karşı, Muammer Kaddafi ve bazı diğer yetkililerin mal varlığını dondurmak gibi, BM Güvenlik Konseyi kararı ile uyumlu yaptırımlar uygulayacak. Koyodo ajansının hükümetten bir kaynağa dayandırarak verdiği haberine göre kabine tarafından onaylanması beklenen yaptırımlar, Kaddafi ve diğer kişilerin Japonya'ya girmesini ve burada yaşamasını yasaklamayı da içeriyor. Güvenlik Konseyi, geçen ay Kaddafi ve ailesine seyahat yasağı konması ve mal varlığının dondurulması kararı almış ve Libya'nın hükümet karşıtı protestoculara uyguladığı şiddeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne havale etmişti. ABD ve Batılı ülkeler Libya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Libyalıların Japonya'da ne kadar mal varlığının olduğu bilinmiyor. Japonya, Libya'dan petrol ithal etmiyor.