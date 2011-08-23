-"Kaddafi ve oğulları karargahta değil" BİNGAZİ (A.A) - 23.08.2011 - Libyalı muhaliflerin askeri sözcüsü, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'taki karargahı Bab-ül Aziziye'de Kaddafi ve oğullarının bulunmadığını belirtti. Sözcü Ahmed Ömer Bani, Bingazi kentinde yaptığı açıklamada, "Bab-ül Aziziye tamamen kontrolümüz altında. Kaddafi ve oğulları burada değil" dedi. Bani, kimsenin Kaddafi ve oğullarının nerede olduğunu bilmediğini de söyledi. -BM Genel Sekreteri'nden uzlaşma çağrısı BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libyalı muhaliflerin liderine "uzlaşma" çağrısında bulunduğu bildirildi. Ban'ın sözcüsü, BM Genel Sekreterinin Libyalı muhaliflerin lideri Mustafa Abdülcelil'i aradığını belirtti. Sözcü, ulusal birlik, uzlaşma ve tüm tarafları içeren bir sürecin gerekliliğini vurguladığını söyledi. -"Rejiminin yıkıldığı şüphe götürmez" ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin neredeyse yıkıldığının şüphe götürmez olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, Kaddafi rejiminin neredeyse yıkıldığının açık olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile anayasanın yazılmasının desteklenmesi, talep edilmesi halinde güvenlik yardımı ve Libya'ya insani yardımın nasıl ulaştırılacağı konularını görüştüğünü kayetti. Sözcü ayrıca ABD'nin, Libya'ya ait dondurulmuş olan 1 ila 1 buçuk milyar dolarlık mal varlığını, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin kullanması için serbest bırakma çalışmaları yaptığı, bunun önümüzdeki günlerde hayata geçeceği belirtildi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da AB'nin, BM onay verir vermez Libya'ya ait dondurulmuş mal varlıklarının hızla serbest bırakılması için hazırlandığını söyledi. Ashton, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Libya'da geçiş yönetiminin, polis ve hemşire gibi kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesini, dükkanların yeterli mala sahip olmasını ve ekonominin yeniden kalkınabilmesini sağlamak için fonlara ihtiyaç duyacağını kaydetti. Catherine Ashton, Libya'ya ait dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması mevzusunu, üye 27 ülkenin yanı sıra Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mustafa Abdülcelil ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştüğünü sözlerine ekledi.